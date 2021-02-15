تصویب برنامه سازگاری با کم آبی در ۱۹ استان کشور

به گزارش خبرنگار مهر، وزیر نیرو قبل از ظهر دوشنبه در ارتباط ویدئو کنفرانسی با همایش رویداد ملی آب در دانشگاه فردوسی مشهد بیان کرد: اگرچه وزارت نیرو متولی امر آب و برق کشور است اما مشکل آب فقط بر عهده یک سازمان نیست و نیاز است تا تمام قسمتهای دخیل در موضوع آب و کم آبی به دنبال پیدا کردن پاسخ مناسب برای حل این مشکل باشند.
وی افزود: در حال حاضر وضعیت کشور به گونهای است که اغلب مناطق ایران در نواحی گرم و خشک قرار گرفته و بر این اساس باید دیدگاههای مختلف متخصصان این حوزه جمع آوری و بررسی شود.
اردکانیان با بیان اینکه سعی بر این است که مشکل کم آبیاری و مدیریت آبهای نامتعارف در کشاورزی، صنعت و پارامترهای دیگر، متناسب با شرایط مناطق باشد یادوآر شد: دولت دوازدهم در شرایطی کار کرد که کشور خشکترین سال آبی خود را در ۵۰ سال اخیر میگذراند به گونهای که سال ۹۶ تا ۹۷ خشکترین سال آبی در ۵۲ سال اخیر کشور به محسوب میشود.
وی با تاکید بر اینکه لزوم طراحی فناوریهای نوین در حوزه آب گفت: به منظور بهینه سازی مصارف آب در حوزه صنعتی و خانوار باید بر اساس وضعیت موجود و سازگار با برخی از مشخصههای اجتماعی، اقتصادی و بنگاههای تولیدی در کشور طراحی شود.
وزیر نیرواظهار کرد: استفاده پایدار و منطقی از تمامی ظرفیتهای کشور، مورد توجه قرار دارد، بنابراین با توجه به شرایط جغرافیایی موجود منابع و مصارف ۱۷ استان مرکزی و حاشیه جنوبی کشور مورد بررسی قرار گرفته است.
وی با بیان اینکه تاکنون مجوز برداشت ۲۶ میلیارد متر مکعب آب بدون نمکزدایی به استانهای هرمزگان، بوشهر و سیستان و بلوچستان داده شده است گفت: علاوه بر این مجوز چهار میلیارد متر مکعب نمکزدایی نیز اعطا شده است.
اردکانیان افزود: تاکنون برای ۱۹ استان کشور، برنامه سازگاری با کم آبی در کارگروه ملی سازگاری با کمآبی مصوب شده است و تا پایان سال برای همه استانها این برنامه آماده و تصویب خواهد شد.
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