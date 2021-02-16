حسین یار محمدیان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: به شهرستان گلپایگان از محل تملک دارایی ۹ میلیارد و ۱۵۸ میلیون تومان اعتبار تخصیص یافت که تاکنون ۶۰ درصد آن محقق شده است.

وی افزود: شهرستان گلپایگان از محل توازن ۶ میلیارد تومان تخصیص اعتبار داشت که ۳۰ درصد آن تاکنون محقق شده است، اعتبار توازن بین شهرداری‌های سه شهر گلپایگان و گوگد و گلشهر و محیط زیست و بنیاد مسکن و ورزش و جوانان و آموزش و پرورش این شهرستان تخصیص داده شده است.

فرماندار گلپایگان گفت: امسال توزیع اعتبارات تملک دارایی بر اساس سهمیه بندی بود که از سوی استان به هر اداره برای جذب ابلاغ شده است.

فرش قرمز فرماندار گلپایگان برای جذب سرمایه گذاران

وی با بیان اینکه دفترچه سرمایه گذاری شهرداری گلپایگان کلیدی برای راهنمایی و مشاوره سرمایه گذاران است، گفت: با توجه به اینکه جذب سرمایه گذار در شهرداری از اختیار به ضرورت تبدیل شده است از سرمایه گذاران دعوت می‌کنم با استفاده از ظرفیت‌های سرمایه گذاری که شهرداری در شهر گلپایگان فراهم کرده است استفاده بهینه داشته باشند.