وزیران خارجه ایران و قطر دیدار کردند

به گزارش خبرگزاری مهر، وزیر امور خارجه قطر که در رأس هیئتی متشکل از وزیر راه این کشور به تهران سفر کرده است با محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمان دیدار و گفتگو کرد.

ظریف در این دیدار ضمن خوش آمدگویی و تبریک موفقیت‌های اخیر قطر در پایان بخشیدن به محاصره این کشور، اهمیت روابط دو جانبه با قطر از دیدگاه دولت و ملت ایران را مورد اشاره قرار داد و آمادگی کشورمان برای گسترش همکاری‌ها در حوزه‌های مختلف را مورد تاکید قرار داد.

وزیر امور خارجه کشورمان با تشریح سیاست اصولی جمهوری اسلامی ایران در مخالفت با سیاست‌های مبتنی بر زور و اجبار در منطقه بر ضرورت همکاریهای کشورهای منطقه برای حل و فصل مسائل و رسیدن به یک ترتیبات منطقه‌ای و با ثبات تاکید و روابط دوجانبه ایران و قطر را حائز نقش مهمی در این مسیر ارزیابی کرد.

وزیر امور خارجه قطر نیز در این دیدار آمادگی دوحه برای گسترش روابط دوجانبه در همه سطوح از جمله حوزه‌های اقتصادی را مورد اشاره قرار داد و با قدردانی از تمامی کمک‌هایی که جمهوری اسلامی ایران در طول دوران محاصره قطر انجام داده است، این سفر را در راستای گسترش روابط دوجانبه و در چارچوب رایزنی‌های منظم میان دو طرف دانست.

وزیر خارجه قطر همچنین نیاز منطقه به رویکردی جدیدو همکاری‌های همه جانبه را مورد تاکید قرار داد و آمادگی قطر برای ایفای نقش کلیدی و مؤثر را اعلام و ابراز امیدواری کرد هر چه زودتر مسائل موجود در چارچوب ابتکارات منطقه‌ای حل و فصل پیدا کند.

بررسی راه‌های گسترش روابط اقتصادی و همچنین حوزه‌های مشترک همکاری‌ها از دیگر محورهای مورد گفتگو وتبادل نظر وزرای امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و قطر در این دیدار بود.