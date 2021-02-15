ترکیه سفیر آمریکا را احضار کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رویترز، وزارت خارجه ترکیه امروز دوشنبه «دیوید ساترفیلد» سفیر آمریکا در آنکارا را احضار کرد.

به گزارش رویترز، آنکارا دلیل این اقدام را صدور بیانیه واشنگتن در ارتباط با کشته شدن ۱۳ شهروند ترکیه‌ای در شمال عراق اعلام کرده است.

ترکیه اعلام کرد که در این احضار، مراتب «اعتراض شدید» خود را به اطلاع طرف آمریکایی رسانده است.

گفتنی است که پس از رویداد این حادثه، آمریکا در بیانیه ای اعلام کرده بود که در صورت مسئولیت پ‌ک‌ک در این ماجرا، کشتار مذکور را محکوم می کند.

ترکیه تا کنون چندین بار ارسال تجهیزات نظامی از سوی آمریکا برای پ‌ک‌ک را مورد اعتراض قرار داده است.