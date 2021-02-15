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۲۷ بهمن ۱۳۹۹، ۱۸:۱۵

سرپرست هیئت ژیمناستیک فارس:

فعالیت‌های هیئت ژیمناستیک فارس رونق گرفت

فعالیت‌های هیئت ژیمناستیک فارس رونق گرفت

شیراز- سرپرست هیئت ژیمناستیک استان فارس از رونق فعالیت‌های این هیئت در ماه اخیر خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا دیهیمی محوریت برنامه‌های این هیئت ورزشی را در یک ماهه گذشته و همزمان با جشن‌های گرامی‌داشت چهل و دومین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی، توسعه ورزش ژیمناستیک با تکیه بر دعوت همگانی از ورزشکاران و مردم عنوان کرد.

وی با اشاره به اینکه فعالیت‌های این هیئت طی یک ماه گذشته ساماندهی شده است، ابراز کرد: با شیوع بیماری کرونا از حدود یک سال پیش، برنامه‌های اجرایی هیئت ژیمناستیک دستخوش تغییراتی شد؛ اما متوقف نماند و به‌صورت برخط و نیز با حفظ پروتکل‌های بهداشتی ادامه یافت.

سرپرست هیئت ژیمناستیک استان فارس افزود: در ابتدا، تمامی رویدادها به تعطیلی کشیده شد؛ اما در ادامه با همکاری مربیان، ورزشکاران و برنامه‌ریزی‌های فدراسیون ژیمناستیک امکان شرکت مجازی در جشنواره‌ها و لیگ استانی و کشوری فراهم شد.

وی با بیان اینکه ژیمناستیک‌کاران حرفه‌ای فارس طی این مدت به‌صورت شخصی به تمرینات ادامه داده‌اند، اظهار کرد: با برنامه‌ریزی اصولی در پی اعلام وضعیت آبی و زرد (کم‌خطر از نظر شیوع کرونا)، پس از بازگشایی سالن‌های ورزشی فرصت‌های از دست‌رفته ناشی از تعطیلات با برنامه‌ریزی مدون برای ورزشکاران جبران شد.

دیهیمی عنوان داشت: اگر عشق نباشد، هیچ پیشرفتی حاصل نمی‌شود و مدال‌های رنگارنگ لیگ ژیمناستیک برای همه نشان از این دارد که همدلی و صمیمیت به‌ویژه در شهرستان‌ها به موفقیت‌های بزرگ ختم شده و زمینه بروز استعدادها را فراهم آورده است.

سرپرست هیئت ژیمناستیک استان فارس ارتقای فعالیت‌ها و سطح کیفی ورزش ژیمناستیک را در جای‌جای فارس پهناور، باعث نخبه‌پروری دانست و گفت: با توجه به پتانسیل فارس باید با همکاری یکدیگر برای تدارک برنامه‌ها، مسابقات و جشنواره‌ای شهرستانی بکوشیم تا بتوانیم ورزشکاران خوبی را پرورش دهیم که در عرصه‌های کشوری و بین المللی مقام‌آور شوند.

وی رویدادهای ورزشی هیئت ژیمناستیک را در بهمن ماه و همزمان با دهه فجر انقلاب اسلامی چشمگیر خواند، ابراز داشت: برنامه‌ها در فضای مجازی و در دو گروه بانوان و آقایان برنامه‌ریزی و اجرا شده است.

سرپرست هیئت ژیمناستیک استان فارس با اشاره به برگزاری جلسات با حضور مسئولان کمیته‌ها اعم از بانوان و آقایان، به‌منظور برنامه‌ریزی مسابقات، جشنواره‌ها و چالش‌های ژیمناستیک در شاخه‌های مختلف، گفت: حاصل این هم‌اندیشی‌ها تدارک برنامه‌هایی در سطحی قابل توجه بوده است.

وی افزود: اعلام بخشنامه مسابقات قهرمانی استان در تمامی شاخه‌ها اعم از هنری، ایروژیم، ریتمیک، آکروژیم، ژیمناستیک برای همه GYM.FORALL و ترامپولین از جمله رویدادهای این دهه بوده است.

به گفته دیهیمی انجام داوری بین ورزشکاران ژیمناستیک شرکت‌کننده از ۹ شهر کشور در مسابقات رکوردگیری آنلاین کشوری در بخش مردان، توسط دو داور بین‌المللی شیرازی آقایان فریدون کوچکی و ناصر گلچین از جمله افتخارات این استان محسوب می‌شود و جایگاه فارس را در عرصه ملی و جهانی نشان می‌دهد.

سرپرست هیئت ژیمناستیک استان فارس در ادامه به برگزاری مسابقات ترامپولین قهرمانی کشور در بخش نوجوانان اشاره کرد که در ۲ گروه سنی ۱۱ تا ۱۲ و ۱۳ تا ۱۴ سال به صورت مجازی برگزار شد.

وی با بیان اینکه «ژیمناستیک برای همه» یکی از شاخه‌های نوپای ژیمناستیک است که افراد از سن ۷ تا ۷۰ سال می‌توانند در آن فعالیت کنند و بیشتر باهدف گسترش این رشته ورزشی ترتیب داده شده، از برگزاری این مسابقات به‌صورت برخط در دهه فجر خبر داد و اظهار کرد: سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری شیراز با همکاری و همراهی در اجرای این برنامه کنار هیئت ژیمناستیک استان فارس بوده است.

سرپرست هیئت ژیمناستیک استان فارس ضمن سپاس از حمایت‌های سازمان ورزش و جوانان استان و شهرداری شیراز تمام تلاش مدیریت و کادر فنی هیئت ژیمناستیک فارس را معطوف به ارتقای توانمندسازی و قهرمان‌پروری همچنین موفقیت‌های بیشتر در عرصه کشوری و بین‌المللی ورزشکاران این رشته پایه و مهم ورزشی دانست.

وی در پایان به ایجاد امکانات جدید در حوزه اطلاع‌رسانی اشاره کرد و افزود: سایت هیئت ژیمناستیک فارس به نشانی www.farsgymnastics.ir از این پس با ارائه اخبار و اطلاعات لازم درباره فعالیت‌های این مجموعه و نیز موفقیت‌های کسب‌شده از سوی ورزشکاران، همچنین ارائه برنامه‌ها در خدمت علاقه‌مندان به این رشته، ورزشکاران و اصحاب رسانه است.

کد مطلب 5147862

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