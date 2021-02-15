به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا دیهیمی محوریت برنامههای این هیئت ورزشی را در یک ماهه گذشته و همزمان با جشنهای گرامیداشت چهل و دومین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی، توسعه ورزش ژیمناستیک با تکیه بر دعوت همگانی از ورزشکاران و مردم عنوان کرد.
وی با اشاره به اینکه فعالیتهای این هیئت طی یک ماه گذشته ساماندهی شده است، ابراز کرد: با شیوع بیماری کرونا از حدود یک سال پیش، برنامههای اجرایی هیئت ژیمناستیک دستخوش تغییراتی شد؛ اما متوقف نماند و بهصورت برخط و نیز با حفظ پروتکلهای بهداشتی ادامه یافت.
سرپرست هیئت ژیمناستیک استان فارس افزود: در ابتدا، تمامی رویدادها به تعطیلی کشیده شد؛ اما در ادامه با همکاری مربیان، ورزشکاران و برنامهریزیهای فدراسیون ژیمناستیک امکان شرکت مجازی در جشنوارهها و لیگ استانی و کشوری فراهم شد.
وی با بیان اینکه ژیمناستیککاران حرفهای فارس طی این مدت بهصورت شخصی به تمرینات ادامه دادهاند، اظهار کرد: با برنامهریزی اصولی در پی اعلام وضعیت آبی و زرد (کمخطر از نظر شیوع کرونا)، پس از بازگشایی سالنهای ورزشی فرصتهای از دسترفته ناشی از تعطیلات با برنامهریزی مدون برای ورزشکاران جبران شد.
دیهیمی عنوان داشت: اگر عشق نباشد، هیچ پیشرفتی حاصل نمیشود و مدالهای رنگارنگ لیگ ژیمناستیک برای همه نشان از این دارد که همدلی و صمیمیت بهویژه در شهرستانها به موفقیتهای بزرگ ختم شده و زمینه بروز استعدادها را فراهم آورده است.
سرپرست هیئت ژیمناستیک استان فارس ارتقای فعالیتها و سطح کیفی ورزش ژیمناستیک را در جایجای فارس پهناور، باعث نخبهپروری دانست و گفت: با توجه به پتانسیل فارس باید با همکاری یکدیگر برای تدارک برنامهها، مسابقات و جشنوارهای شهرستانی بکوشیم تا بتوانیم ورزشکاران خوبی را پرورش دهیم که در عرصههای کشوری و بین المللی مقامآور شوند.
وی رویدادهای ورزشی هیئت ژیمناستیک را در بهمن ماه و همزمان با دهه فجر انقلاب اسلامی چشمگیر خواند، ابراز داشت: برنامهها در فضای مجازی و در دو گروه بانوان و آقایان برنامهریزی و اجرا شده است.
سرپرست هیئت ژیمناستیک استان فارس با اشاره به برگزاری جلسات با حضور مسئولان کمیتهها اعم از بانوان و آقایان، بهمنظور برنامهریزی مسابقات، جشنوارهها و چالشهای ژیمناستیک در شاخههای مختلف، گفت: حاصل این هماندیشیها تدارک برنامههایی در سطحی قابل توجه بوده است.
وی افزود: اعلام بخشنامه مسابقات قهرمانی استان در تمامی شاخهها اعم از هنری، ایروژیم، ریتمیک، آکروژیم، ژیمناستیک برای همه GYM.FORALL و ترامپولین از جمله رویدادهای این دهه بوده است.
به گفته دیهیمی انجام داوری بین ورزشکاران ژیمناستیک شرکتکننده از ۹ شهر کشور در مسابقات رکوردگیری آنلاین کشوری در بخش مردان، توسط دو داور بینالمللی شیرازی آقایان فریدون کوچکی و ناصر گلچین از جمله افتخارات این استان محسوب میشود و جایگاه فارس را در عرصه ملی و جهانی نشان میدهد.
سرپرست هیئت ژیمناستیک استان فارس در ادامه به برگزاری مسابقات ترامپولین قهرمانی کشور در بخش نوجوانان اشاره کرد که در ۲ گروه سنی ۱۱ تا ۱۲ و ۱۳ تا ۱۴ سال به صورت مجازی برگزار شد.
وی با بیان اینکه «ژیمناستیک برای همه» یکی از شاخههای نوپای ژیمناستیک است که افراد از سن ۷ تا ۷۰ سال میتوانند در آن فعالیت کنند و بیشتر باهدف گسترش این رشته ورزشی ترتیب داده شده، از برگزاری این مسابقات بهصورت برخط در دهه فجر خبر داد و اظهار کرد: سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری شیراز با همکاری و همراهی در اجرای این برنامه کنار هیئت ژیمناستیک استان فارس بوده است.
سرپرست هیئت ژیمناستیک استان فارس ضمن سپاس از حمایتهای سازمان ورزش و جوانان استان و شهرداری شیراز تمام تلاش مدیریت و کادر فنی هیئت ژیمناستیک فارس را معطوف به ارتقای توانمندسازی و قهرمانپروری همچنین موفقیتهای بیشتر در عرصه کشوری و بینالمللی ورزشکاران این رشته پایه و مهم ورزشی دانست.
وی در پایان به ایجاد امکانات جدید در حوزه اطلاعرسانی اشاره کرد و افزود: سایت هیئت ژیمناستیک فارس به نشانی www.farsgymnastics.ir از این پس با ارائه اخبار و اطلاعات لازم درباره فعالیتهای این مجموعه و نیز موفقیتهای کسبشده از سوی ورزشکاران، همچنین ارائه برنامهها در خدمت علاقهمندان به این رشته، ورزشکاران و اصحاب رسانه است.
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