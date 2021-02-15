به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام و المسلمین حسن شعبانی امروز در نشست تخصصی بررسی ابعاد علمی، اخلاقی، معنوی و مبارزاتی علامه فقید محمد تقی مصباح یزدی در مسجد جامع تبریز گفت: اهل بیت علیهم السلام مداد علما را با دماء شهدا با همدیگر مطرح کردند اتفاقی نبوده و این موضوع صرفاً برای نشان دادن وزن مداد علما نبوده است.

مدیر کل تبلیغات اسلامی آذربایجان شرقی ادامه داد: نکته قابل توجه این است که دماء شهدا و مداد علما هویت ساز ملت است و نکته هویت سازی است که این دو ارزش گران سنگ در کنار همدیگر قرار می‌گیرند.

وی گفت: یک نکته نسبت به امروز جامعه مطرح است که هویت را در کشور و شهر و در آذربایجان همان مداد علما و دماء شهدا ساخته است.

شعبانی با اشاره به اینکه هویت ایران و آذربایجان قائم به علما و شهدا است افزود: هویت این شهر قائم به مرکزهای خرید و فروش با مادیات ساخته شده در فراسوی مرزها نیست.

مدیر کل تبلیغات اسلامی آذربایجان شرقی افزود: فرهنگ ما اگر خواهان سر و سامان گرفتن است از حوزه‌های علمیه و دانشگاه و جلسات علمی سر و سامان خواهد گرفت و این یک طرز فکر اشتباهی هست که با چاپ کردن یک جلد کتاب می‌توان هویت یک جامعه را هدف قرار داد.

وی بیان کرد: ملت ایران در روزهای تحریم و جنگ نیز دانشجویان و طلبه‌های بسیاری را تربیت کرده و همزمان با آن به رشد کشور نیز همت گماشته‌اند.

شعبانی افزود: پهپاد آمریکایی با موشک وارداتی که بعد از یک پروسه طولانی در اختیار ما قرار گرفته بود نتوانست پهپاد آمریکایی را ردگیری کند اما موشک ساخته شده توسط فرزندان این مرز و بوم در نهایت توانست پهپاد آمریکایی را ساقط کند.

وی در پایان گفت: همان گونه که با شرایط سخت توانستیم در عرصه‌های مختلف علمی رشد کنیم هویت خود را نیز خودمان خواهیم ساخت.