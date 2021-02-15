احتکار بیش از ۴۰تن روغن در یک انبار بزرگ همدان

به گزارش خبرگزاری مهر، داریوش جودکی اظهار کرد: حسب گزارش‌های رسیده مبنی بر احتکار مقادیر زیادی مواد غذایی در یک انبار بزرگ در اطراف همدان اکیپی متشکل از تعزیرات حکومتی، سازمان صمت و نیروی انتظامی تشکیل و پس از حضور در محل مشاهده شد.

وی با بیان اینکه بیش از ۴۰ تن روغن جامد و مایع، مقادیر زیادی مواد شوینده، شکر بسته بندی در انبار نگهداری و به دلیل عدم ثبت در سامانه انبارها پلمب شد، ادامه داد: دستور توزیع روغن توسط تعزیرات حکومتی صادر شد که با نظارت سازمان صمت در شهرستان بهار و شهر همدان توزیع شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان همدان گفت: پرونده هم اکنون در تعزیرات حکومتی شهرستان بهار در حال رسیدگی است.