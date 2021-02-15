کار فرهنگی و اعتقادی تاثیر مهمی در پویایی جامعه دارد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام نورالله ولی نژاد شامگاه دوشنبه در جلسه کارگروه رویداد چالش مهندسی اجتماعی اظهار کرد: پیشرفت و تحول آفرینی جامعه بر اساس ایده ها، تفکر و اندیشه است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی گلستان با اشاره به این مطلب که هر ملتی به ایستایی رسید، عقب ماند، افزود: کار فرهنگی، اعتقادی و تبیینی تاثیر مهمی در پویایی جامعه دارد.

وی بیان کرد: استان گلستان در سطوح ملی و میانی خوشنام است و نخبگان موثر فرهنگی و اجتماعی را دارا است.

ولی نژاد گفت: دغدغه رهبر معظم انقلاب این است که طیف مذهبیون و انقلابیون متوقف نشود و فعال باقی بمانند و روبه جلو حرکت کنند.

وی در پایان گفت که تهیه بانک اطلاعاتی، تجمیع طرح و ایده از طرف نخبگان، اساتید و فرهیختگان و اطلاع‌رسانی گسترده در این خصوص از مصوبات این جلسه بود.