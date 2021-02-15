کریم ملک خدایی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: همواره توسعه زیرساخت‌ها و ارائه خدمات به شهروندان نیازمند مورد تأکید است که در همین راستا طرح بخشودگی جرایم در آب و فاضلاب منطقه اندیمشک اجرا شد.

وی افزود: اشتراک‌های غیرمجاز به واسطه دست درازی به شبکه آب باعث ایجاد اختلال در شبکه، فرسودگی و کاهش و افت فشار آب شود.

سرپرست آب و فاضلاب منطقه اندیمشک در ادامه به بخشودگی جرایم اشتراک‌های غیرمجاز تا پایان بهمن‌ماه جاری اشاره کرد و گفت: از ابتدای آبان و تا ابتدای بهمن‌ماه امسال، ۱۶۷ اشتراک غیرمجاز توسط پرسنل آب و فاضلاب منطقه اندیمشک شناسایی شد.

وی افزود: هر اشتراک غیرمجاز آب می‌تواند اختلالی را در خدمت به شهروندان ایجاد کند و شرایط آب دریافتی از طریق اشتراک غیرمجاز به واسطه اجرایی نشدن دقیق ضوابط، می‌تواند آلودگی خطوط انتقال آب را به دنبال داشته باشد.

ملک خدایی ضمن دعوت از شهروندان برای استفاده از بخشودگی جرایم ناشی از اشتراک‌های غیرمجاز عنوان کرد: ۳۶۱ انشعاب غیرمجاز آب در اندیمشک شناسایی شد.