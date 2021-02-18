لغو یک مصوبه و خطر گسترش کرونا توسط وسایل نقیله عمومی در قوچان

خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها - امیرحسین قربان پور: ٢٠ بهمن ماه ٩٩ بود که مجید وطن دوست، مدیرعامل سازمان مدیریت حمل و نقل شهرداری قوچان گفت: با توجه به دستور ستاد کرونای شهرستان قوچان مبنی بر رعایت کامل پروتکل‌های بهداشتی در صورت مشاهده مسافر اضافی در تاکسی‌ها (بیش از ۲ نفر در صندلی عقب)، نزدن ماسک و… خودرو توسط پلیس راهور اعمال قانون و به پارکینگ هدایت خواهد شد.

وی در ادامه بیان کرد: سلامت و جان همشهریان عزیز در اولویت قرار دارد و در شرایط فعلی و با وجود تلاش مضاعف کادر درمان، ما نیز با تمام توان در جهت جلوگیری از گسترش ویروس اقدام خواهیم کرد و با افرادی که سلامت همشهریان را به مخاطره می‌اندازند برخورد خواهد شد.

وی در پایان افزود: با جدیت مجری و پیگیر مصوبات ستاد کرونا شهرستان و فرمانداری خواهیم بود.

این طرح اما چند روز دوام نیاورد و با تجمع تاکسی‌داران در مقابل فرمانداری این شهرستان طرح لغو شد و هم اکنون همانند قبل تاکسیرانان با ظرفیت کامل شروع به حرکت می‌کنند.

در همین خصوص خبرنگار مهر به سراغ تاکسیرانان قوچانی رفت تا این موضوع را از زبان آنها بشنود و جویای این ماجرا شود، یکی‌از تاکسیرانان در گفتگو با خبرنگار مهر با گلایه از این طرح گفت: با این اوضاع اقتصادی اگر بگویند که اصلاً مسافر نزنید و فقط در خیابان‌های قوچان دور بزنید چطور است؟

وی افزود: چرا چنین طرحی فقط برای تاکسی‌ها در نظر گرفته شده است و چرا طرح و برنامه‌ای برای اتوبوس‌های بین شهری ریخته نمی‌شود. چرا چنین طرحی فقط برای تاکسی‌ها در نظر گرفته شده است و چرا طرح و برنامه‌ای برای اتوبوس‌های بین شهری ریخته نمی‌شود

این تاکسیران در ادامه افزود: چند روز گذشته برای مسافرتی کوتاه به یکی از شهرهای مجاور قوچان رفتم اما آنجا اصلاً پروتکل‌های بهداشتی رعایت نمی‌شد و حتی با چیزهای عجیبی هم مواجه شدم.

مهدی بابازاده گفت: در آن اتوبوس مسافر بیش از اندازه سوار کرده بودند که حتی بر روی کف اتوبوس هم مسافر نشسته بود و از در دوم اتوبوس به بعد پرده گذاشته بودند که دلیل آن را از راننده جویا شدم که گفت: برای استراحت مسافران این کار را کرده‌ایم.

شهروز غلامی، یکی دیگر از تاکسیران‌های قوچانی در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص طرح سوار کردن ۲ سرنشین عقب در تاکسی‌ها گفت: این طرح فقط دو روز اجرا شده و رانندگان با خیال راحت در حال سوار کردن سرنشینان در خودروها هستند و هیچ محدودیتی وجود ندارد.

وی در ادامه افزود: درست است که مسئولان باید به فکر مردم باشند و سرنشینان تاکسی‌ها را کاهش دهند اما باید به فکر تاکسی‌داران هم باشند.

این تاکسیران در پایان از شهروندان گلایه کرد و گفت: شهروندان قوچانی مدتی است که در فضای مجازی ادعا می‌کنند که امسال دوبار کرایه‌های تاکسی افزایش یافته است اما اینگونه نیست تنها یک بار آن هم فقط در خردادماه آن هم ٢٠٠ تومن افزایش یافته است.

فرشید فتحی مقدم، رئیس شبکه بهداشت و درمان قوچان در گفتگو با خبرنگار مه ر، گفت: در خصوص حمل‌ونقل عمومی و به‌ویژه تاکسی‌های درون‌شهری مصوباتی از ستاد ملی کرونا وجود دارد که اجرای آن الزام‌آور است اما در شهرستان قوچان اجرای پروتکل‌های بهداشتی توسط خودروهای درون‌شهری به‌صورت کامل رعایت نشده است.

وی افزود: در همین راستا مقرر شد با کمک پلیس راهور و با محوریت شهرداری تخلفات تاکسی‌ها رسیدگی شود و بر همین اساس تاکنون ۱۵ دفترچه رانندگان متخلف گرفته شده است چون وظیفه شبکه بهداشت حفاظت از سلامت شهروندان است. مقرر شد با کمک پلیس راهور و با محوریت شهرداری تخلفات تاکسی‌ها رسیدگی شود و بر همین اساس تاکنون ۱۵ دفترچه رانندگان متخلف گرفته شده است چون وظیفه شبکه بهداشت حفاظت از سلامت شهروندان است

رئیس شبکه بهداشت و درمان قوچان تأکید کرد: شکایت تعدادی از رانندگان تاکسی نباید موجب کاهش نظارت بر عملکرد این صنف شود و در ستاد کرونای شهرستان میزان افزایش کرایه تاکسی‌ها پس از کاهش تعداد مسافران پیش‌بینی‌شده است و در صورت اعتراض این صنف همچنان از مصوبه خود در ستاد کرونا دفاع خواهیم کرد.

مجید وطن دوست، مدیرعامل سازمان مدیریت حمل و نقل شهرداری قوچان به خبرنگار مهر گفت: طبق دستور ستاد کرونای شهرستان قوچان طرح کاهش سرنشینان تاکسی‌ها در قوچان به مدت یک هفته اجرا شد اما هم اکنون این طرح لغو شده است.

وی در پاسخ به این سوال که آیا لغو این طرح ربطی به اعتراضات تاکسیران‌ها داشته یا خیر افزود: بله احتمال اینکه این طرح به علت اعتراضات لغو شده باشد وجود دارد، این طرح توسط ستاد کرونا لغو شده است.

وی افزود: در جلسه ستاد کرونای شهرستان قوچان طرح کاهش سرنشینان تاکسی‌ها بررسی خواهد شد.

برای جویا شدن از لغو این طرح خبرنگار مهر با فرمانداری هم تماس گرفت که پاسخگو نبودند.

باید دید مسئولان شهر قوچان چه تدبیری برای حل این مشکل اندیشیده‌اند و آیا به گونه‌ای تصمیم خواهند گرفت که هم مشکلات تاکسی داران به حداقل برسد هم جان و سلامت مردم در خطر قرار نگیرد.