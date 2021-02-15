اولویت من در خوزستان مقابله با بیماری کرونا است

به گزارش خبرنگار مهر، قاسم سلیمانی دشتکی دوشنبه شب در گفتگو با صدا و سیمای آبادان اظهار کرد: از صبح دوشنبه جلسات خود را آغاز کردیم و بحث‌های زیادی در خصوص مشکلات شمال و جنوب استان داشتیم؛ برنامه ریزی ها نیز انجام شده تا شاهد تغییرات جدیدی در استان باشیم.

وی، خود را خدمتگزار همه مردم خوزستان عنوان کرد و ادامه داد: همه اقوام به ویژه قوم بزرگ عرب مورد توجه ما هستند و در توزیع امکانات و مدیریت‌ها باید عدالت رعایت شود و همه اقوام را در نظر بگیریم.

استاندار خوزستان با تاکید بر جایگاه رفیع مردم دو شهرستان آبادان و خرمشهر گفت: از همه نفوذ خود استفاده خواهم کرد تا مشکلات را به کمک مردم، نخبگان و همه جریان‌های سیاسی برطرف کنیم، هرچند که این موضوع نیاز به همکاری و هم افزایی همه گروه‌های مختلف جامعه را دارد.

سلیمانی دشتکی، اولویت نخست خود را موضوع کرونا عنوان کرد و از مردم خواست تا با رعایت شیوه نامه‌های بهداشتی به ویژه پرهیز از حضور در اماکن شلوغ و آئین‌های شادی و عزا دولت را در بحث مدیریت کرونا یاری کنند.

وی همچنین افزود: مهار آب‌های سطحی، بهبود کیفیت آب شرب و حل مشکلات شهری یک به یک بررسی شده‌اند و با برنامه ریزی جامع و مدون تلاش می‌کنیم آنها را رفع کنیم.

استاندار خوزستان با بیان اینکه امروز گفتگوهای مفصلی با معاون اول رئیس جمهور و وزرا برای حل مشکلات استان داشته است، گفت: امیدوارم تا دو یا سه هفته آینده شاهد بروز نتیجه رایزنی‌ها و اقدامات مؤثر در استان باشیم.