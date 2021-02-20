استقلال باید نتیجه بگیرد تا از حاشیه عبور کند

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال استقلال این روزها کانون اخبار و حاشیه‌های متفاوت است. عدم نتیجه‌گیری این تیم در هفته‌های پایانی لیگ برتر و سقوط آنها از صدر جدول به رده سوم، حواشی را برای آنها پدید آورده و تبعات آن بیش از همه دامنگیر محمود فکری، سرمربی تیم شده است.

اکبر کارگرجم پیشکسوت آبی پوشان در این رابطه به خبرنگار مهر گفت: فراز و نشیب ویژگی فوتبال است و هر تیمی در هر کجای دنیا ممکن است در یک مقطع به مشکل برخورد کند. من نمی‌گویم استقلال در این فصل ایده آل بوده، اما نگاهی به جدول نشان می‌دهد آنها تا این میزان هم مستحق انتقاد و حاشیه سازی نبود. اما به هرحال استقلال در همه موارد برای نیم فصل دوم به تقویت نیاز دارد.

پیشکسوت آبی پوشان بیان داشت: مجموعه تیم در هفته‌های اخیر دچار مشکل بود و این تنها مختص به بازیکنان نبود. مصاحبه‌های بازیکنان مشخص کرد تیم با مشکلات مالی، زمین تمرین و خیلی مسائل دیگر مواجه بود و اینها باعث می‌شود تمرکز بازیکن به هم خورده و کارایی‌اش پایین بیاید.

مدافع اسبق استقلال تصریح کرد: خیلی اوقات در چنین وضعیتی بازیکنان بیشتر مورد انتقاد قرار می‌گیرند و حتی بحث کم کاری هم پیش می‌آید. کم کاری یکی از در دسترس ترین شایعاتی است که در این مواقع رواج پیدا می‌کند و هرگز هم قابل اثبات نیست.

وی در ادامه بیان داشت: تیم‌های بزرگ اگر در چند بازی نتیجه نگیرند، باید انتظار این حواشی را هم داشته باشند. در تیم‌های بزرگ و پر هوادار تنها نتیجه است که شرایط را تعیین می‌کند. به اعتقاد من اگر کادر فنی و بازیکنان از این شرایط رضایت ندارند، باید تلاش خود را مضاعف کنند تا در بازی‌های پیش رو با بهترین عملکرد، نتایج خوبی هم بگیرند تا آرامش به تیم بازگردد.

کارگرجم در ادامه تصریح کرد: مدتی است که عدم همدلی و وفاق در استقلال آنقدر زیاد شده که از دور هم مشخص است و بزرگترهای تیم باید کمک کنند تا این همدلی ایجاد شود. قطعاً در صورت ایجاد همدلی و رفاقت، شرایط تیم تفاوت خواهد کرد.