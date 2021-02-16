کانادا و ۵۷ کشور دیگر خواستار پایان بازداشت اتباع خارجی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، وزیران خارجه ۵۸ کشور، بیانیه «غیرالزامآوری» را در تقبیح آنچه که «مارک گارنو» وزیر خارجه کانادا، رفتار غیرقابل قبول برخی کشورها در بازداشت اتباع خارجی خوانده است، امضا کردند.
اگرچه متن این بیانیه، کشور خاصی را خطاب قرار نداده و جزئیات اقدامات آینده این دولتها نامشخص است اما به گفته یک مقام کانادایی، بازداشت اتباع خارجی توسط چین، روسیه، ایران و کره شمالی بیش از پیش به نگرانیهای بینالمللی در این زمینه دامن زده است.
همزمان، وزیر خارجه کانادا در مصاحبه با رویترز، بازداشت اتباع خارجی با اهداف دیپلماتیک و سوءاستفاده از آنها به عنوان اهرم فشار و ابزار باجگیری را اقدامی غیرقانونی و غیراخلاقی دانست.
همه ۲۷ کشور عضو اتحادیه اروپا همراه با ژاپن، انگلیس و استرالیا از دیگر امضاکنندگان بیانیه یاد شده هستند.
وزیر خارجه آمریکا نیز با انتشار بیانیهای حمایت خود را از اقدام اخیر کانادا در برخورد با دولتهای خاطی اعلام کرد.
آنتونی بلینکن از همه کشورهای متحد و همفکر خواست تا فشار را روی حکومتهایی که دست به این قبیل بازداشتها میزنند، افزایش دهند.
هایکو ماس، وزیر خارجه آلمان، نیز به عنوان یکی از امضاکنندگان بیانیه اخیر اظهار داشت: اختلافات بین دولتها هرگز نباید زندگی افراد را به بازی بگیرد. بازداشت خودسرانه اتباع خارجی با هنجارهای بینالمللی در تناقض است.
