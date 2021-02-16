برخی طرف ها بعد از حل بحران دوحه همچنان دنبال تنش زایی هستند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از عربی ۲۱، «حمد بن جاسم» نخست وزیر سابق قطر اعلام کرد که برخی طرف ها، از بازگشت روابط میان کشورهای حوزه خلیج فارس ناراحت هستند.

وی افزود: با وجود توافقنامه امضا شده در شهر العلا واقع در عربستان سعودی و اعلام آغاز یک دوره جدید در میان کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس، ما شاهد تداوم تلاش های برخی طرف ها برای کوبیدن بر طبل بی ثباتی هستیم.

بن جاسم ادامه داد: طرف های مذکور به اقدامات تحریک آمیز خود برای برهم زدن این روابط ادامه می دهند. ما با وجود ابراز تعجب و ناراحتی از دیدن این اقدامات، اهمیتی به آن نمی دهیم.

وی پیش از این اعلام کرده بود: نمی خواهم وارد جزئیات بحران قطر و دلایل آغاز آن شوم چرا که این بحران، خطرناکترین و سخت ترین بحران در تاریخ شورای همکاری خلیج فارس به شمار می رود.

بن جاسم اضافه کرد: قاعدتاً همه ما از پایان یافتن این بحران استقبال می کنیم اما از همگان می خواهیم تا از این بحران درس بگیرند تا چنین مسائلی در آینده تکرار نشود. باید برای تضمین عدم تکرار چنین بحران هایی در آینده تلاش کنیم. هم چنین باید یک بررسی عمیق و آشکار در خصوص دلایل این بحران صورت بگیرد.