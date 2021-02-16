رقم مصارف و هزینه کرد در لایحه اصلاحیه بودجه افزایش یافته است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام علیرضا سلیمی نماینده مردم محلات در مجلس صبح امروز(سه‌شنبه) در مخالفت با کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۰، گفت: اصلاحاتی در لایحه بودجه توسط دولت انجام شده که من از این بابت تشکر می‌کنم. اما آیا این اصلاحیه توانسته است دغدغه های مجلس را رفع کند یا نتوانسته است؟ مصارف ۸۴۱ هزار میلیارد تومان بوده است اما در این اصلاحیه مصارف ۸۵۴ هزار میلیارد تومان شده است، یعنی ما هزینه ها را افزایش دادیم.

وی افزود: در بحث هزینه‌ای هم، در لایحه قبلی که دولت داده بود، ۶۳۷ هزار میلیارد تومان بود که امروز به ۶۵۲ هزار میلیارد تومان رسیده است یعنی در اینجا هم با افزایش معناداری مواجه هستیم. اعتبارات تملک دارایی و عمرانی ۱۰۴ هزار میلیارد تومان بوده است اما اصلاحیه ای که دولت داده است به ۱۰۹ هزار میلیارد تومان رسیده است یعنی کمتر از حدود ۵ درصد افزایش مشاهده می‌کنیم.

عضو هیئت رئیسه مجلس اظهار داشت: آقایان دولت می‌گفتند ما خیلی دقیق بودجه را نوشتیم و خیلی در این زمینه مانور داد که ما از نظرات کارشناسی استفاده کردیم و مو لای درز بودجه نمی‌رود؟ چه اتفاقی در عرض دو هفته افتاده که دولت مالیات‌ها را ۲۵ هزار میلیارد تومان افزایش داده است.

سلیمی با طرح این پرسش چرا سهم شرکت ملی نفت ۱۴.۵درصد است؟،افزود: دولت نفت را در لایحه قبلی ۴۰ دلار دیده بود اما الان ۱۰ دلار اضافه کرده است، یعنی ۵۰ دلار کرده است. خُب ۱۴ و نیم درصد سهم شرکت ملی نفت با یک و نیم میلیون بشکه نفت ۵۰ دلار، از یک جهت مناسب است. اما این ۱۴.۵ درصد همیشه ۱۴.۵ درصد است.

وی گفت: اگر ما سه میلیون بشکه نفت بفروشیم و نفت هم ۱۰۰ دلار بشود، بازهم ۱۴.۵ درصد سهم آقایان است. رابطه شرکت ملی نفت و دولت به صورت دقیق تبیین نشده است.

عضو هیئت رئیسه مجلس تاکید کرد: در حوزه انتشار اوراق که دولت بعد را مقروض می‌کند، باز اینجا می‌بینید که ۲۵۰۰ میلیارد تومان افزایش معناداری داشته است. کمیسیون تلفیق خیلی زحمت زیادی کشید. ۲۰ هزار میلیارد تومانی که برای گازرسانی به روستاهای سیستان و بلوچستان بوده، کاهش پیدا کرده است.