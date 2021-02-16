عمده اشتغال مازندران در حوزه خدمات است

به گزارش خبرنگار مهر، مفید غلامی راد صبح سه شنبه در جلسه بررسی تدوین سند آمایش ونوآوری استان با اظهار اینکه این سند با مباحث آمایشی و افق چشم انداز است، افزود: سند آمایش براساس افق چشم انداز ۱۴۱۰ تدوین شده است.

وی با بیان اینکه اگر سند آمایش ونوآوری با سند چشم انداز هم راستا شود، مطلوب خواهد بود، افزود: در حال حاضر فاز یک تدوین سند آمایش در دست بررسی است و با توجه اینکه استان محوری در منطقه یک آمایش سرزمینی هستیم باید توجه بیشتری در این زمینه داشت.

وی با اظهار اینکه سهم مازندران در حوزه‌های مختلف به سمت خدمات در حال چرخش است، افزود: عمده اشتغال و تولید ناخالص مازندران در حوزه خدمات است و باید علاوه بر توجه به مقوله گردشگری و صنعت، به خدمات نوین و برتر توجه بیشتری داشته باشیم.

غلامی با عنوان اینکه توسعه جامعه مبتنی بر فناوری‌های نوین است، باید به خدمات نوین توجه بیشتری کرد و افزود: ارائه تغییرات در منطقه بندی آمایش امری ضروری و الزامی است.

دبیر شورای برنامه ریزی مازندران، نبود انسجام مدیریتی و وحدت جهت را از جمله دغدغه‌ها بیان کرد و خواستار ایجاد همگرایی در این بخش شد و گفت: بخشی از همگرایی ناشی ازمکانیزم و سازگار انتخاب مدیران است.