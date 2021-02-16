تعداد مدارس راهیان کوثر سپاه در آذربایجان غربی به ۲۰ مدرسه می رسد

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین وفاکار در خصوص توسعه مدارس راهیان کوثر در استان افزود: در استان ۱۲ مدرسه راهیان کوثر سپاه در مقاطع پیش دبستانی تا مقطع دوم متوسطه راه‌اندازی شده است که ۱۱ مدرسه از این مدارس فعال هستند و به تمام امکانات آموزشی و پرورشی تجهیز شده‌اند.

وی با بیان اینکه هم اکنون ۸۰۰ دانش آموز در مدارس راهیان کوثر آذربایجان غربی مشغول به تحصیل هستند، اظهار کرد: در نظر داریم هشت مدرسه دیگر را نیز تا پایان سال ۱۴۰۱ راه‌اندازی کنیم که مجموع آنها به ۲۰ مدرسه افزایش پیدا خواهد کرد.

وفاکار ادامه داد: هدف از مشارکت سپاه در امر آموزش و پرورش این است که دانش آموزان و جوانان مؤمن و متدین در طراز انقلاب اسلامی تربیت کند و این مؤسسه در مدارس راهیان کوثر به دنبال ایجاد فضای تربیتی و آموزشی سالم برای دانش آموزان است.

وی عنوان کرد: در این راستا مدارس راهیان کوثر برنامه‌های گوناگونی را برنامه قرار داده است تا از این طریق دانش‌آموزان با دستاوردهای انقلاب اسلامی آشنا شوند و سپاه در نظر دارد با راه‌اندازی این مدارس فرزندانی تربیت کند که از دستاوردهای انقلاب اسلامی حفاظت و حراست کنند.

مسئول مؤسسه آموزشی فرهنگی راهیان کوثر سپاه شهدای آذربایجان‌غربی، افزود: ما در ابتدای راه هستیم و این موضوع طبیعی است که با موانع و مشکلاتی رو به رو باشیم اما بسیج و سپاه تمام سعی و توان خود را به کار خواهد بست تا با امید به خدا و با مشارکت مردم بر مشکلات فائق آید و مدارس نمونه‌ای را در سطح کشور راه اندازی کند.

وی اضافه کرد: سپاه پاسداران انقلاب اسلامی برای راه‌اندازی مدارس کوثر سعی داشته تمام چهار چوب و دستورالعمل‌های آموزش و پرورش را رعایت کند و در خصوص مسائل پرورشی و تربیتی دستورالعمل‌های برجسته و شاخصی در برنامه‌کاری خود در نظر گرفته است.

وفاکار تصریح کرد: در آذربایجان‌غربی ۱۲ مدرسه راهیان کوثر سپاه در مقاطع پیش دبستانی تا مقطع دوم متوسطه راه‌اندازی شده است که ۱۱ مدرسه از این مدارس فعال هستند و به تمام امکانات آموزشی و پرورشی تجهیز شده‌اند.

مسئول مؤسسه آموزشی فرهنگی راهیان کوثر سپاه شهدای آذربایجان‌غربی یادآور شد: در نظر داریم هشت مدرسه دیگر را نیز تا پایان سال ۱۴۰۱ راه‌اندازی کنیم که مجموع آنها به ۲۰ مدرسه افزایش پیدا خواهد کرد.

وی در خصوص راه‌اندازی مدارس کوثر بیان کرد: ما با راه‌اندازی این مدارس به یاری آموزش و پرورش آمده‌ایم و متولی این امر نیز آموزش و پرورش است که تمام ابلاغ و دستورالعمل‌های آموزش و پرورش در این مدارس اجرا و رعایت شده است.

وفاکار با اشاره به تأمین منابع مالی مدارس، اظهار کرد: منابع اولیه برای راه‌اندازی مدارس راهیان کوثر از جمله مکان و تجهیزات لازم، توسط سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تأمین شده اما اداره این مدارس خودگردان است، به طوری‌که والدین دانش‌آموزان مبلغی را به عنوان شهریه در نظر می‌گیرند که این مبلغ برای تأمین هزینه‌های روزمره مدرسه است.

وی خاطرنشان کرد: بحث‌های تربیتی، پرورشی و اخلاقی در این مدارس بیشتر مورد توجه مدیران قرار دارد و با راه‌اندازی هیأت‌های مذهبی، فعالیت‌های فرهنگی، گروه سرود، دکلمه‌خوانی و مسابقات کتاب‌خوانی سعی می‌شود برای تربیت فرزندان گام مؤثری برداشته شود.

وفاکار بیان کرد: امکانات متعددی برای فعالیت‌های فوق‌برنامه‌ای برای دانش آموزان در نظر گرفته شده و تمام اردوگاه‌هایی که در اختیار سپاه قرار دارد و امکاناتی همچون آمفی تئاتر، سالن‌های ورزشی، استخر در اختیار مدارس است و اولویت اول سپاه برای استفاده از این امکانات مجموعه‌ها برای مدارس کوثر می‌باشد

مسؤول مؤسسه آموزشی فرهنگی راهیان کوثر سپاه شهدای آذربایجان‌غربی یادآور شد: تمام مدارس سپاه باید هوشمندسازی شود و بیشتر مدارس راهیان کوثر به این امکانات مجهز شده‌اند.

وی خاطر نشان کرد: در سطح کشور ۶۰۰ مدرسه راهیان کوثر راه‌اندازی شده و در حال فعالیت هستند و این مدارس از لحاظ تربیتی و آموزشی، بهترین مدارس بوده و کارکنان نیروهای مسلح برای ثبت‌نام فرزندان خود می‌توانند از ۲۰ درصد تخفیف برخوردار شوند.