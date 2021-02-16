به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی سالاری، در نشست مشترک مدیران سازمان تأمین اجتماعی و سازمان نظام پزشکی که امروز (۲۸ بهمن ماه) برگزار شد، با اشاره به طرح نسخه نویسی الکترونیک، اظهار کرد: از لحاط فنی امکان نسخه نویسی الکترونیک در مطبها، تمامی مراکز درمانی، داروخانهها و… فراهم کردهایم، پزشکان موظفند یا در سامانه تأمین اجتماعی نسخه نویسی الکترونیکی را انجام دهند یا در سامانههای خودشان به ای پی آی سازمان تأمین اجتماعی متصل میشوند.
وی افزود: این روال کلی است که ظرف چند ماه گذشته انجام است و کندیهای بوده است اما تلاش کردیم رفع کنیم.
مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی بیان گرد: در مناطقی ممکن بود امکان نسخه نویسی الکترونیک نباشد و اینترنت ضعیف بود است اما تلاش داریم که این مشکل را رفع کنیم.
وی گفت: هرچند ضریب نفوذ ما در حوزه نسخه نویسی الکترونیک روز به روز درحال افزایش است.
به گفته سالاری، اگر پزشک امکان نسخه نویسی الکترونیک دارد در سامانه تأمین اجتماعی یا خود انجام میدهد.
وی ادامه داد: بیمه شدههای ما تا امروز دفترچه داشت و از یک اسفند دفترچه جدید صادر نمیکنیم دفترچههای موجود حذف نشده است و تا ۳۰ بهمن دفترچه صادر میکنیم.
سالاری گفت: در روز اول اسفند تعداد افرادی که دفترچه ندارند کم است به تدریج تعداد آنها افزایش مییابد.
مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی بیان کرد: اگر پزشک تمایل به نسخه نویسی الکترونیک ندارد، در دفترچه مینویسد اگر بیمار هم دیگر دفترچه نداشت، پزشک در سرنسخه این اقدام را انجام میدهد و تحت پوشش بیمه خدمت را انجام میدهد.
سالاری درباره مزیتهای نسخه نویسی الکترونیک برای پزشکان، گفت: به جامعه پزشکی اعلام آمادگی کردیم که نسخه نویسی الکترونیک انجام شود و گفتیم بخشی از تعهد را تا پایان همان روز و بخش دیگر را تا پایان ماه پرداخت میکنیم.
وی ادامه داد: اگر الکترونیک نباشد و اوراق باید جمع شود دو تا سه ماه زمان برده میشد تا صورت حساب به دست تأمین اجتماعی برسد و بعد از بررسیهای تأمین اجتماعی مدتی طول میکشید که پرداخت انجام شود، اما نسخه نویسی الکترونیک این مشکلات را ندارد و اولویت ما برای مراکز درمانی است که به صورت الکترونیک نسخه مینویسند.
سالاری در پاسخ به سوال خبرنگار مهر مبنی اینکه تأمین اجتماعی برای افزایش مراکز ملکی در شهرهای کوچک به ویژه کلینیکها و کلینیکهای دندانپزشکی برنامه دارد یا خیر، اظهار کرد: مصوب کردیم که در شهرستانهایی ۲۰ هزار نفر بیمه شده دارد اما درمانگاه نداریم دستور ساخت درمانگاه داده شده است و منابع مالی آن تأمین شده است.
وی گفت: تا ۱۰ روز آینده در شهرستانهایی که بیمارستان تأمین اجتماعی نداریم، هزینه درمان برای بیمه شدگان تأمین اجتماعی که به مراکز دولتی مراجعه کردند رایگان خواهند شد.
مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی تاکید کرد: باید کمک کنیم فشاری به مردم وارد نشود، هدف طرح الکترونیکی شدن نسخهها خدمت با کیفیت تر و با پوشش کاملتر است.
سالاری افزود: آمادگی حل مسائل را با نظام سلامت داریم. ما هیچ مرحلهای را اجباری نکردیم. پیشنهادات سازمان نظام پزشکی هم وصول و بخش عمدهای را بررسی و اعمال کردیم و آمادگی همکاری و تعامل فشردهتر با سایر نهادها و مراکز مرتبط را داریم.
به گفته مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی بر اساس طرحی از ۱۰ روز آینده بیماران خاص و صعبالعلاج و مزمن و بخشی از بیماریهای پرهزینه سالمندی را ثبت سیستمی میکنیم و کل هزینههای درمانشان را صددرصد پوشش خواهیم داد.
سالاری افزود: برای شهرستانهایی که بیمارستان نداریم تأمین منابع شده تا صددرصد هزینه درمان بستری بیمه شدگان را در بیمارستانهای دولتی بپردازیم که ناشی از استقرار نسخه نویسی الکترونیک هم هست و میتوانیم این برنامهها را ادامه دهیم.
وی در پایان تاکید کرد: باید کمک کنیم فشاری به مردم وارد نشود، هدف طرح خدمت با کیفیت تر و با پوشش کاملتر است. آمادگی حل مسائل را با نظام سلامت داریم. ما هیچ مرحلهای را اجباری نکردیم. پیشنهادات نظام پزشکی هم وصول و بخش عمدهای را بررسی و اعمال کردیم و آمادگی همکاری و تعامل فشردهتر با سایر نهادها و مراکز مرتبط را داریم.
نظر شما