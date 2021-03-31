زنگ خطر پیک چهارم کرونا در کاشان

به گزارش خبرنگار مهر، طبق پیش بینی‌ها آژیر خطر پیک بعدی شیوع ویروس کرونا در کشور و منطقه کاشان به صدا درآمده است و افزایش دو برابری بیماران کرونایی بستری در بیمارستان شهید بهشتی کاشان دلیلی بر اثبات این موضوع است.

طی روزها و هفته‌های گذشته و بعد از پیک مهر و آبانماه متأسفانه نه شاهد اتخاذ تصمیمات عملی و تأثیرگذار از طرف مسئولین برای مهار شیوع بیماری کرونا بودیم و نه مردم اهتمام و تلاشی برای رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی داشتند.

حضور در تجمعات یکی از اصلی‌ترین کانون‌های شیوع ویروس کروناست که دورهمی های خانوادگی، جشن‌های عروسی، مراسم‌های عزا و آئین‌های مذهبی از جمله این اجتماعات است که بسیاری از مردم در اثر شرکت در این تجمعات به ویروس کرونا مبتلا می‌شوند.

فیلمی که مشاهده می‌کنید گفتگوی با چند تن از پزشکان و مسئولین دانشگاه علوم پزشکی کاشان در ارتباط با احتمال شیوع پیک بعدی ویروس کروناست.