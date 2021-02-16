به گزارش خبرنگار مهر، کنفدراسیون بسکتبال آسیا (فیبا آسیا) هنوز برنامه نهایی خود برای دیدارهای معوق پنجره سوم انتخابی کاپ آسیا را اعلام نکرده با این حال کمیته مسابقات فدراسیون بسکتبال برنامه دیدارهای پلی آف لیگ برتر را نهایی و اعلام کرد.
بر این اساس مرحله پلی آف مسابقات بسکتبال لیگ برتر باشگاههای کشور از ۱۵ اسفندماه آغاز شده و به صورت متوالی تا ۲۸ اسفندماه ادامه خواهد داشت. در این میان فقط روزهای ۲۱ و ۲۲ اسفندماه دیداری برگزار نمیشود.
دیدارهای پلی آف لیگ برتر بسکتبال به صورت ۲ از ۳ برگزار میشود. در نخستین روز این مرحله از رقابتها تیم اول گروه «الف» با تیم هشتم گروه «ب» دیدار میکند و تیمهای هشتم و اول گروههای «الف» و «ب» هم رو در روی هم قرار میگیرند.
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