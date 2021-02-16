تعاونی های مسکن مهر، ۸۴۲ هزار واحد مسکونی تحویل متقاضیان دادند

به گزارش خبرنگار مهر، محمد شریعتمداری امروز در آئین افتتاح همزمان ۲۸۶ طرح تعاونی در سراسر کشور، اظهار داشت: ۲۸۶ طرح در کشور با ۲ هزار و ۵۴۲ هزار میلیارد تومان اعتبار و ایجاد ۸۳۰۰ شغل در کشور ایجاد شده است که اتفاق مبارکی در عرصه تولید و اشتغال است. در سال جاری علاوه بر دهه فجر در هفته دولت نیز در حوزه تعاونیها افتتاح طرحهای دیگری را داشتیم. ۱۹۰۰ طرح با ایجاد ۷۶۰۰ شغل در دورهای که بنده مسئولیت وزارتخانه را بر عهده داشتم ایجاد شده است.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ادامه افزود: در حوزه مسکن نقش اساسی تعاونیها باید به جایگاه اولیه خود بازگردد. وجود تعداد محدودی اختلافات بین اعضا و مدیریتهای تعاونیها در سراسر کشور نباید ما را از این فکر و فرهنگ که یکی از عرصههای خوب تولید مسکن در کشور تعاونیها بودهاند و طی تاریخ نقش مهمی در این زمینه داشتهاند دور کند.
وی افزود: در تعاونیهای مسکن مهر ۸۴۲ هزار واحد تعهد شده تحویل مصرفکنندگان این واحدها شد. در دورهی آقای روحانی تحویل مسکن مهر به ۹۲ درصد رسید یعنی در دولت تدبیر و امید بخش اعظم مسکن تعهد شدهای که نیمهکاره بود به همت استانداران محترم سراسر کشور و مدیریتهای تعاونیهای مسکن مهر سراسر کشور و همچنین وزارت راه و شهرسازی تکمیل و به مردم تحویل داده شد.
وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی بیان کرد: ایجاد خط اعتباری ۷۵۰۰ میلیارد تومانی برای ۷۵ هزار واحد مسکونی توسط بانک توسعه تعاون از جمله اقدامات خوبی بوده که انجام گرفته است تا با نرخ مطلوبی این منابع در اختیار تولید مسکن در کشور قرار میگیرد.
شریعتمداری در ادامه بیان کرد: به زودی همهی پروژههای حوزه تعاونی را با پیشتازی پروژه تأمین مسکن ۱۴۶ واحدی تعاونی مسکن شهرداری تهران افتتاح میکنیم.
نظر شما