به گزارش خبرنگار مهر، سردار حسن شاهوار پور پیش از ظهر امروز سهشنبه در آئین افتتاح پروژههای محرومیتزدایی قرارگاه پیشرفت و آبادانی سپاه حضرت ولیعصر (عج) خوزستان با حضور حسن نبوتی سرپرست فرمانداری شهرستان ایذه و مسئولان استانی و شهرستانی در بخش سوسن برگزار شد، به خدمترسانی توسط مجموعه بسیج و سپاه و گروههای جهادی اشاره و اظهار کرد: این مجموعهها همواره در حال خدمترسانی به مردم هستند و منطقه سوسن شرقی منطقه محرومی است.
وی منطقه سوسن شرقی را بسیار صعب العبور دانست و افزود: این منطقه در واقع مرز بین خوزستان و چهارمحال بختیاری است که با تشکیل قرارگاه در این منطقه و با همت گروههای جهادی و کمک مسئولان محلی امید است که اتفاقات بسیار خوبی در آینده رخ خواهد داد.
فرمانده سپاه حضرت ولیعصر (عج) استان خوزستان درباره آبرسانی در منطقه گفت: به دلیل موقعیت خاص و به رغم وجود آب فراوان در منطقه و چشمههای آب شیرین و وجود شاخههای اصلی کارون در این منطقه اما متأسفانه ۳۶ روستا از نعمت آب بیبهره هستند.
سردار شاهوار پور با تأکید بر اینکه ما در تلاش هستیم و این مسیر را ادامه دهیم، بیان کرد: تلاشهای خیلی خوبی در بحث بهداشت، آب، آموزش، تحصیل دانش آموزان در این منطقه و کمک به حل مشکل راه این منطقه به همت گروههای جهادی صورت گرفته است.
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