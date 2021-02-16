به گزارش خبرنگار مهر، سردار حسن شاهوار پور پیش از ظهر امروز سه‌شنبه در آئین افتتاح پروژه‌های محرومیت‌زدایی قرارگاه پیشرفت و آبادانی سپاه حضرت ولی‌عصر (عج) خوزستان با حضور حسن نبوتی سرپرست فرمانداری شهرستان ایذه و مسئولان استانی و شهرستانی در بخش سوسن برگزار شد، به خدمت‌رسانی توسط مجموعه بسیج و سپاه و گروه‌های جهادی اشاره و اظهار کرد: این مجموعه‌ها همواره در حال خدمت‌رسانی به مردم هستند و منطقه سوسن شرقی منطقه محرومی است.

وی منطقه سوسن شرقی را بسیار صعب العبور دانست و افزود: این منطقه در واقع مرز بین خوزستان و چهارمحال بختیاری است که با تشکیل قرارگاه در این منطقه و با همت گروه‌های جهادی و کمک مسئولان محلی امید است که اتفاقات بسیار خوبی در آینده رخ خواهد داد.

فرمانده سپاه حضرت ولی‌عصر (عج) استان خوزستان درباره آب‌رسانی در منطقه گفت: به دلیل موقعیت خاص و به رغم وجود آب فراوان در منطقه و چشمه‌های آب شیرین و وجود شاخه‌های اصلی کارون در این منطقه اما متأسفانه ۳۶ روستا از نعمت آب بی‌بهره هستند.

سردار شاهوار پور با تأکید بر اینکه ما در تلاش هستیم و این مسیر را ادامه دهیم، بیان کرد: تلاش‌های خیلی خوبی در بحث بهداشت، آب، آموزش، تحصیل دانش آموزان در این منطقه و کمک به حل مشکل راه این منطقه به همت گروه‌های جهادی صورت گرفته است.