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۲۸ بهمن ۱۳۹۹، ۱۵:۱۷

با کمک گروه‌های جهادی؛

مشکل آب ۳۶ روستای ایذه رفع می‌شود

مشکل آب ۳۶ روستای ایذه رفع می‌شود

ایذه- فرمانده سپاه حضرت ولی‌عصر (عج) استان خوزستان از رفع شدن مشکل تأمین آب ۳۶ روستای شهرستان ایذه با کمک گروه‌های جهادی خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار حسن شاهوار پور پیش از ظهر امروز سه‌شنبه در آئین افتتاح پروژه‌های محرومیت‌زدایی قرارگاه پیشرفت و آبادانی سپاه حضرت ولی‌عصر (عج) خوزستان با حضور حسن نبوتی سرپرست فرمانداری شهرستان ایذه و مسئولان استانی و شهرستانی در بخش سوسن برگزار شد، به خدمت‌رسانی توسط مجموعه بسیج و سپاه و گروه‌های جهادی اشاره و اظهار کرد: این مجموعه‌ها همواره در حال خدمت‌رسانی به مردم هستند و منطقه سوسن شرقی منطقه محرومی است.

وی منطقه سوسن شرقی را بسیار صعب العبور دانست و افزود: این منطقه در واقع مرز بین خوزستان و چهارمحال بختیاری است که با تشکیل قرارگاه در این منطقه و با همت گروه‌های جهادی و کمک مسئولان محلی امید است که اتفاقات بسیار خوبی در آینده رخ خواهد داد.

فرمانده سپاه حضرت ولی‌عصر (عج) استان خوزستان درباره آب‌رسانی در منطقه گفت: به دلیل موقعیت خاص و به رغم وجود آب فراوان در منطقه و چشمه‌های آب شیرین و وجود شاخه‌های اصلی کارون در این منطقه اما متأسفانه ۳۶ روستا از نعمت آب بی‌بهره هستند.

سردار شاهوار پور با تأکید بر اینکه ما در تلاش هستیم و این مسیر را ادامه دهیم، بیان کرد: تلاش‌های خیلی خوبی در بحث بهداشت، آب، آموزش، تحصیل دانش آموزان در این منطقه و کمک به حل مشکل راه این منطقه به همت گروه‌های جهادی صورت گرفته است.

کد مطلب 5148662

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