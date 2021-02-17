به گزارش خبرنگار مهر، با اعلام رسمی برگزاری رقابتهای انتخابی و نحوه انتخاب آزادکاران المپیکی خیلی از ابهامات مدعیان رسیدن به این آوردگاه بزرگ و سرنوشت ساز برطرف شد. بدین ترتیب مدعیان تیم ملی متوجه شدند می‌توانند تا آخرین لحظه برای المپیکی شدن بجنگند و زیر چتر عدالت و قانونمداری فدراسیون کشتی برای رسیدن به هدفشان تلاش کنند.

اما سرمربی تیم ملی کشتی آزاد به تازگی اعلام کرده برتری مدعیان در رقابتهای انتخابی به منزله انتخاب و حضور قطعی آنان در المپیک نیست و عملکرد این نفرات همچنان در رویدادهای بین المللی تدارکاتی و رسمی پیش رو، زیر ذره بین قرار دارد.

در همین راستا غلامرضا محمدی سرمربی تیم ملی کشتی آزاد صراحتاً تاکید کرد نفرات برتر مسابقات انتخابی، هنوز ملی‌پوش اصلی و نهایی برای المپیک نیستند و این نفرات باید همچنان در مسابقات پیش‌رو خود را اثبات کنند.

به گفته سرمربی تیم ملی کشتی آزاد، هر چند روال برگزاری انتخابی به طور رسمی تدوین و اعلام شده، اما چند موضوع در این میان بسیار مهم و حتمی است. به عنوان مثال احتمال برگزاری کشتی دو از سه با نظر کمیته فنی وجود دارد و علاوه بر آن کشتی‌گیری که در این مسابقه به عنوان فرد پیروز معرفی می‌شود، قطعاً انتخاب شده المپیک نیست. در واقع احتمال نقد و بررسی عملکرد نفرات برتر انتخابی در تورنمنت‌های پیش رو وجود دارد.

بدین ترتیب می‌توان دریافت که با توجه به در پیش بودن مسابقات گزینشی المپیک و همچنین رقابتهای قهرمانی آسیا، آخرین تورنمنت بین المللی آزادکاران برای محک خوردن تا المپیک، جام زیلکوفسکی لهستان است. گفته می‌شود این تورنمنت از اهمیت فراوانی برخوردار است و اگر ابهام و تردیدی در انتخاب آزادکاران المپیکی وجود داشته باشد، در این تورنمنت به تصمیم نهایی و قطعی مبدل خواهد شد.

البته نباید فراموش کرد شرایط برای آزادکاران اوزانی که سهمیه المپیک گرفتند با سه مدعی اعزامی به مسابقات گزینشی سهمیه المپیک، کاملاً متفاوت است.

به گزارش خبرنگار مهر، کشتی آزاد ایران توانست در پیکارهای جهانی ۲۰۱۹ قزاقستان سه سهمیه از ۶ سهمیه بازی‌های المپیک را کسب کند. هر چند رضا اطری، حسن یزدانی و یدالله محبی موفق شدند در اوزان ۵۷، ۸۶ و ۱۲۵ کیلوگرم به سهمیه المپیک دست یابند، اما نمایندگان کشورمان باید فروردین ماه در اوزان ۶۵، ۷۴ و ۹۷ کیلوگرم در پیکارهای گزینشی المپیک به میدان بروند و سهمیه‌های باقیمانده را از آن خود کنند.