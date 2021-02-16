قیمت دوربین خودرو چقدر باید باشد؟!

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، خرید دوربین خودرو یا Dash Cam، جزئیات فراوانی دارد و این جزئیات تعیین کننده قیمتی ست که شما برای خریدش باید هزینه کنید. اما با توجه به تنوعی که در بازار وجود دارد، سوال اصلی اینست که چه قیمتی منطقی و چه قیمتی غیر منطقی محسوب می‌شود! به صورت کلی پاسخ به این سوال جزو دشوار ترین کارهای جهان است. اما بر اساس ارزشگذاری بر اساس قابلیت می‌توان جواب‌های ساده‌تری به این پرسش داد.

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چه موضوعاتی را در بررسی قیمت دوربین خودرو باید مورد بررسی قرار داد؟!

برای درک راحت تر این موضوع، ما دسته بندی‌هایی انجام دادیم تا درک اطلاعات برای شما شفاف‌تر شود. وجود این دسته بندی ها به تنهایی در یک محصول، می‌تواند رنج قیمتی آن را جابجا کند. ما آنها را به ۵ دسته تقسیم کرده ایم:

۱- تعداد کانال

این دسته می‌تواند قیمت دوربین خودرو را تا دو برابر افزایش دهد. به طور مثال، دوربین‌های VIOFO که دارای سه کلاس تک، دو و سه کاناله هستند، سه کلاس قیمتی نیز دارند. هر کانال معرف یک دوربین اضافه‌تر است. به طور مثال یک دوربین دو کاناله دارای یک دوربین جلو و یک دوربین کوچک‌تر عقب است. عموماً دوربین‌های جلو به دلیل اینکه جزئیات بیشتری را باید ثبت کنند، قوی‌تر هستند. در بسیاری از موارد، شما اگر دو دوربین تک کاناله بخرید، ممکن است باز هم از دوربین دو کاناله هزینه‌ای که کردید کمتر شود.

۲- وضوح تصویر

یک دوربین خودرو حداقل باید وضوح تصویر ۱۹۲۰*۱۰۸۰ را پشتیبانی کند. این یعنی کیفیت تصویر FullHD و کمتر از آن، یعنی شما عملاً نمی‌تواند جزئیات ویدئوهای ضبط شده به صورت واضح تماشا کنید. البته که کیفیت ۴K عموماً بهتر است اما برای دوربین خودرو بیشتر حالت زینتی و رقابتی دارد و خیلی به کارتان نمی‌آید مگر اینکه بخواهید فیلم ضبط شده را روی پرده سینما ببینید!

دوربین خودرو برند وایفو با نمایشگر دو اینچی

۳- نمایشگر

اینکه دوربین خودروی شما مجهز به نمایشگر نباشد، یک موضوع عذاب آور است. چون اگر از اپلیکیشن هم پشتیبانی نکند، هر بار برای مشاهده تصاویر محبورید کارت حافظه را خارج کنید. عموماً یک دوربین خودروی مجهز به نمایشگر معمولی یا لمسی، مقداری گران‌تر از سایر دوربین هاست. البته که صفحه نمایش لمسی نیز برای یک دوربین خودرو جزو قابلیت‌های زینتی hست و کاربرد چندانی ندارد. به اضافه اینکه ممکن است هزینه‌های تعمیر و نگهداری را افزایش دهد؛ دقیقاً مثل گوشی تلفن همراه.

۴- قابلیت‌های نرم افزاری

این یک دسته بندی بسیار مهم است. چون بخشی از مأموریت‌های یک دوربین خودرو با این قابلیت‌های نرم افزاری تکمیل می‌شود و البته که بسیاری از دوربین‌های موجود در بازار، ممکن است این قابلیت‌های نرم افزاری را پشتیبانی نکنند.

قابلیت ذخیره سازی بهینه تصاویر با متد H.۲۶۴ Codec که به شما اطمینان می‌دهد بهینه‌ترین حالت ذخیره سازی فایل‌ها برای اشغال کمتر فضای حافظه را اختیار دارید. عموماً اکثر برندهای موجود در بازار سعی کرده اند از این متد برای ذخیره سازی ویدئوها بهره ببرند.

قابلیت Buffered که چه در حالت حرکت و چه در حالت پارک، تضمین می‌کند که ویدئوی اضافی روی کارت حافظه شما ذخیره نخواهد شد. بنابراین می‌توانید زمان مؤثر بیشتری را روی کارت حافظه خود ضبط کنید.

قابلیت ParkMode که وجودش بسیار حیاتی ست. جالب اینکه بسیاری از دوربین‌ها از این قابلیت پشتیبانی نمی‌کنند. حتی دوربین‌های گران بازار مثل برند BlackVue در برخی از مدل‌ها، از این قابلیت پشتیبانی نمی‌کنند که امری بسیار عجیب است.

موارد دیگری مثل Wifi و اپلیکیشن موبایل مخصوصاً در محصولاتی که دارای نمایشگر هستند، تأثیر چندانی روی قیمت ندارند و بیشتر به عنوان یک مزیت رقابتی از آنها یاد می‌شود.

GPS یا سیستم موقعیت یاب هم مهم است. اما با آن سیستم موقعیت یابی که در ذهن شماست بسیار متفاوت است. این قابلیت در دوربین خودرو صرفاً برای ثبت محل ضبط ویدئو روی تصویر کاربرد دارد. بنابراین اگر خودروی شما مورد سرقت قرار گرفت، نمی‌توانید از این قابلیت برای پیدا کردنش استفاده کنید. این قابلیت هم تأثیر چندانی روی قیمت ندارد.

۵- گارانتی و خدمات پشتیبانی

گارانتی مثل بیمه است. اگر محصولی را که می خرید، گارانتی داشته باشد، به این معنی که تا مدت قابل توجهی، خود را در مقابل مشکلات احتمالی بیمه خواهید کرد. این مشکلات ممکن است سخت افزاری یا نرم افزاری باشند. از طرفی ارائه خدمات گارانتی، هزینه‌های قابل توجهی برای ارائه دهنده خدمات دارد که حتماً روی قیمت خرید شما تأثیر گذار خواهد بود. البته که اختلاف قیمت چشمگیری را ایجاد نمی‌کند اما می‌تواند شما را صدمات مالی قابل توجه در آینده مصون نگاه دارد. فقط کافی ست که به برندهای معتبر همچون VIOFO مراجعه کنید که در ایران نماینده رسمی فروش و خدمات پس از فروش دارند.

با همه توضیحاتی که داده شد، با توجه به این که در حال حاضر در اواخر پاییز ۱۳۹۹ هستیم، باید بدانید که قیمت معقول برای یک دوربین خودروی تک کاناله می‌تواند در بازه ریالی ۱۷ تا ۴۰ میلیون ریال قرار بگیرد. یک دوربین خودروی تک کاناله به تمام امکاناتی که در بالا گفته شده است. بنابراین اگر دوربین خودروی دو کاناله در این بازه قیمتی مشاهده کردید باید بدانید که بخش قابل توجهی از این امکانات را از دست خواهید داد.

دوربین خودرو برند وایفو بدون نمایشگر اما محبوب!

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دوربین خودروی دو کاناله که عموماً قابلیت‌های نرم افزاری بیشتری هم دارد، باید رنج قیمتی در حدود ۶۰ میلیون ریال داشته باشد. هم یک دوربین بیشتر دارد، هم قابلیت‌های قابل توجه تری هم نسبت به دوربین‌های تک کاناله در اختیارتان می‌گذارد.

در بین همه برندهای بازار، برند دوربین خودروی VIOFO دارای رنج قیمت متوسط رو به پایین دارد. نه ارزان است و نه گران. با اینحال حتی از گران‌ترین برندهای بازار در دنیا هم محبوب تر است. گواه این مدعی، وبسایت ها و مجله‌های بررسی دوربین خودروی معتبر هستند. امکانات ندارد لیست سالانه بهترین دوربین‌های خودروی دنیا منتشر شود و یک محصول VIOFO در آن نباشد.

شرکت دوردیدتک به عنوان نماینده رسمی فروش و خدمات پس از فروش برند VIOFO در ایران، پشتیبان انتخاب و خرید شماست.

قبل از خرید این محصولات می‌توانید نظرات کاربران و مشتریان را در وبسایت های مرجع ایرانی مثل دیجیکالا و خارجی مثل آمازون مطالعه کنید.

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