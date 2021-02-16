تحقق کامل برنامه تولید تکلیفی در نفت و گاز غرب

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شرکت نفت مناطق مرکزی ایران، رامین حاتمی در نشست پیشبینی بهرهدهی چاههای میدانهای تحت سرپرستی این شرکت در گستره شرکت بهرهبرداری نفت و گاز غرب برای نیمه نخست سال ۱۴۰۰ که بهصورت ویدئوکنفرانس برگزار شد، گفت: برنامههای تولید نفت و گاز این شرکت بهطور کامل محقق شده است.
وی ضمن قدردانی از تلاشهای بیوقفه مجموعه کارکنان شرکت نفت و گاز غرب در برداشت نفت از میدانهای مشترک در غرب کشور توضیح داد: تا پایان دیماه امسال، تولید نفت از میدانهای مشترک دهلران و نفتشهر نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۳۷ درصد افزایش داشته است.
مدیرعامل شرکت نفت مناطق مرکزی ایران با اشاره به انجام تعمیرات اساسی در شرکت بهرهبرداری نفت و گاز غرب افزود: امسال حدود ۷۵ هزار نفر ساعت تعمیرات اساسی در این شرکت رقم خورد که این مقدار تا پایان سال افزایش خواهد یافت و در واحدهای قدیم و جدید دهلران، تأسیسات تنگ بیجار و بخشی از تأسیسات چشمهخوش، تعمیر اساسی انجام شده و آماده تحقق تولید حداکثری است.
حاتمی با اشاره به راهاندازی سیستم تصفیه پساب صنعتی در میدان دهلران و نقش مهم آن در کاهش آلودگیهای محیط زیست منطقه اظهار کرد: از مهمترین اقدامهایی که به لحاظ مخزنی سودمند است و در کاهش آلودگی زیستمحیطی در دهلران نقش مؤثری ایفا کرد، راهاندازی سیستم پساب در این منطقه بود.
وی افزود: توسعه فاز دو تنگبیجار، تکمیل ایستگاههای تقویت فشار چشمهخوش و پایدار غرب و توسعه میدانهای حوزه نفتشهر از اهم برنامههای پیش روی این شرکت است.
مدیرعامل شرکت نفت مناطق مرکزی ایران توسعه میدانهای نفت و گاز در غرب کشور را از مهمترین اولویتهای این شرکت در سال آینده دانست و اظهار کرد: با تصویب طرح توسعه میدانهای نفتی سامان، دلاوران و سومار در هیئتمدیره شرکت ملی نفت ایران، توسعه این میدانها از ابتدای سال جدید آغاز میشود و با توسعه میدانهای حوزه نفتشهر که برای این شرکت بسیار مهم است، شاهد چشمانداز خوبی در این منطقه خواهیم بود.
وی گفت: توسعه فاز دوم تنگ بیجار هماکنون در حال انجام است و عملیات زیرسطحی این میدان تا پایان امسال به پایان میرسد و پروژههای بخش رو سطحی نیز از سوی پیمانکاران منتخب در حال انجام است، زیرا توسعه فاز دوم تنگ بیجار افزون بر افزایش تولید گاز، تأمین خوراک پالایشگاه گاز ایلام را تضمین میکند.
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