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۲۸ بهمن ۱۳۹۹، ۲۳:۳۲

ملی حفاری اهواز در خانه حریفش را شکست داد

ملی حفاری اهواز در خانه حریفش را شکست داد

اهواز- مسابقات لیگ برتر فوتسال باشگاه‌های کشور با پیروزی خانگی تیم ملی حفاری اهواز پیگیری شد.

به گزارش خبرنگار مهر، سالن فوتسال شهرک نفت اهواز عصر امروز سه‌شنبه میزبان جدال تیم‌های ملی حفاری اهواز و سن ایچ ساوه از هفته یازدهم رقابت‌های لیگ برتر فوتسال باشگاه‌های ایران بود که این بازی با برتری چهار بر یک شاگردان علاسوند به پایان رسید.

تیم ملی حفاری اهواز با کسب این پیروزی و با ۱۰ امتیاز در مکان ششم جدول رده‌بندی گروه دوم پیکارها باقی ماند و تیم سن ایچ ساوه نیز با ۱۹ امتیاز مکان سوم جدول رده‌بندی را به خود اختصاص داد.

در این بازی امید خانی (سه گل) و هومن یعقوبی نژاد برای ملی حفاری اهواز گلزنی کردند و تک گل سن ایچ ساوه توسط پژمان بهادی‌وند به ثمر رسید.

در هفته دوازدهم رقابت‌ها تیم ملی حفاری اهواز چهارم اسفندماه مهمان تیم مس سونگون خواهد بود و تیم سن ایچ ساوه نیز از تیم مجتمع کوثر اصفهان پذیرایی می‌کند.

تیم ملی حفاری اهواز در گروه دوم مسابقات لیگ برتر فوتسال باشگاه‌های کشور با تیم‌های راگا تهران، ایمان شیراز، مجتمع کوثر اصفهان، فرش آرای مشهد، سن ایچ ساوه و مس سونگون تبریز همگروه است.

اهورا بهبهان دیگر نماینده خوزستان در این رقابت‌هاست.

در لیگ برتر فوتسال ۱۴ تیم در دو گروه به رقابت می‌پردازند.

کد مطلب 5148867

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