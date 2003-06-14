حقوق بازنشستگان طبق قانون دولت كسر مي شود

شاهين محمد زاده در گفت و گو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر افزود: طبق ماده 100 قانون استخدام كشوري هر گونه افزايش حقوق ماه اول كاركنان دولت بايد به صندوق بازنشستگي واريز شود .

وي اظهار داشت : در سالهاي گذشته هيات وزيران بازنشستگان را از كسركردن حقوقشان مستثني كرده بود به همين علت سازمان بازنشستگان حقوقي را ازآنها كسر نمي كرد اما در سال جديد هيات وزيران مجوزي براي كسر نشدن حقوق بازنشستگان صادر نكره است .

محمد زاده تاكيد كرد : اين نوع مصوبات كه از سوي هيات وزيران به تصويب مي رسد يكساله و قابل تغيير است .

اين در حالي است كه جمعي از بازنشستگان كشوري نسبت به كسر مابه التفاوت حقوق خود در فروردين ماه و واريز اين مبلغ به صندوق بازنشستگي اعتراض كرده اند و خواستار تجديد نظر در اعمال اين سياست شده اند.