به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه ستاد بحران شهرستان پلدختر روز سه شنبه با حضور مدیران دستگاه‌های ذی ربط برگزار شد.

بدهی شرکت آب و فاضلاب به شهرداری پلدختر

محمد شرفی نصیری شهردار پلدختر در این نشست از عدم همکاری شرکت آب و فاضلاب در پرداخت بدهی بیش از یک میلیارد تومانی به شهرداری خبر داد و اظهار داشت: شهرداری ۲۰۰ میلیون تومان از راه‌های حقوقی برای دریافت طلب خود از شرکت آب و فاضلاب هزینه کرده اما تا کنون موفق به وصول آن نشده است.

وی افزود: مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب استان لرستان در پاسخ به شهرداری اعتراض به رأی دادگاه را مطرح و مدعی است که این طلب را پرداخت نمی‌کند.

شهردار پلدختر گفت: این در حالی است که این شهرداری با نبود قیر مواجه است و فعالیت‌های آن صرف پر کردن حفاری‌ها و چاله چوله های آب و فاضلاب می‌شود که این همکاری نیست و فعالیت‌ها یک طرفه است.

با توجه به پیش بینی بارش باران، تمام نیروها و ماشین آلات شهرداری پلدختر در آماده باش هستند

شرفی نصیری افزود: شهرداری پلدختر خیابان‌های ساحلی شرقی و غربی را هفته گذشته به طور کامل در اختیار آب و فاضلاب قرار داده است اما مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب لرستان با این مجموعه همکاری نمی‌کند، این در حالی است که شهروندان از طریق فضای مجازی به صورت مکتوب و با مراجعه به شهرداری خواهان پر کردن چاله چوله های سطح شهر هستند.

وی یادآور شد: براساس گزارش هواشناسی مبنی بر بارش‌ها در روزهای پیش رو تمام نیروها و ماشین آلات سنگین و آتش نشانی شهرداری پلدختر در آماده باش کامل قرار دارند و لایروبی جداول در دستور کار است.

کوتاهی راه و شهرسازی در ساخت پل بلوار خلیج فارس

غلامرضا نصیری رئیس شورای شهر پلدختر نیز در این جلسه در سخنانی گفت: قصور و کوتاهی اداره راه و شهرسازی علی رغم تذکرات ستاد بحران شهرستان در ساخت پل بلوار خلیج فارس در بارندگی مشکل ساز می‌شود.

وی اظهار داشت: درصورت عدم ساخت پل بلوار خلیج فارس به عنوان خروجی آب منطقه کوی بسیجیان چنانچه حجم بارندگی زیاد باشد منجر به پس زدن آب و ایجاد خطرات و سیلابی شدن در کوی چهار هکتاری نیکان می‌شود.

رئیس شورای شهر پلدختر افزود: انتظار می‌رود موضوع احداث پل با دهنه بزرگ‌تر در بلوار خلیج فارس از سوی اداره راه و شهرسازی پلدختر به عنوان متولی پیگیری و رفع مشکل شود.

ضرورت معبر سازی و ایجاد بستر هدایت رواناب‌ها در پلدختر

نصیری به برخی نقاط حادثه خیز در پلدختر اشاره کرد و گفت: منطقه انتهایی «دردیا» واقع در ضلع غربی این شهر در مواقع بارندگی به دلیل عدم ایجاد بستری مناسب برای هدایت آب منجر به وقوع سیلاب با حجم زیاد و جاری شدن در منازل می‌شود که خطر ساز است.

وی افزود: این رواناب‌ها که از کوه سرازیر می‌شوند و در گذشته در دشت پراکنده می‌شدند، امروز به دلیل ساخت و ساز مسیر طبیعی آن دچار تغییر شده در پایه کوه جاری و به سیلاب تبدیل می‌شود که نیاز به معبرسازی دارد.

رئیس شورای شهر پلدختر یادآور شد: سال گذشته برای رفع مشکل با بازدید از محل بازرسی‌هایی از سوی ستاد بحران و آب منطقه‌ای صورت گرفت که متأسفانه در این حد باقی مانده و اقدامی صورت نگرفته است.

نصیری افزود: بنابر این با توجه به وقوع احتمالی سیلاب‌ها بر اثر شدت بارش‌ها در فصل بهار نیاز به آمادگی بیشتر در جهت جلوگیری از مشکلات احتمالی احساس می‌شود و لازم است این کانال در صورت امکان در منطقه «دردیا» جهت هدایت رواناب‌ها احداث شود.

لازم است یک کانال در منطقه «دردیا» جهت هدایت رواناب‌ها احداث شود

وی گفت: سیل سیل فروردین ماه ۱۳۹۸ در پلدختر منجر به کسب تجربیاتی برای مجموعه مدیریت شهرستان شد تا در سال‌های آینده بهتر بتوانند نقاط حادثه خیز را شناسایی و آمادگی بیشتری برای جلوگیری از بحران داشته باشند.

رئیس شورای شهر پلدختر به اقدام‌های صورت گرفته در پساسیل اشاره کرد و افزود: مهمترین این اقدام‌ها احداث دیواره ساحلی شهر پلدختر به ویژه ادامه ساخت آن با اعتبار در نظر گرفته شده است که جای تقدیر دارد.

نصیری یادآور شد: گرچه زمزمه‌هایی مبنی بر کوتاه بودن دیواره در ضلع شرقی دیواره ساحلی شهر پلدختر مطرح شده اما عرض معبر رودخانه کشکان در بعضی نقاط تا ۴۰ متر افزایش پیدا کرده که در مجموع پروژه‌ای محکم است و امیدواریم دیگر شاهد حادثه نفوذ سیلاب به شهر نباشیم.