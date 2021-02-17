عملیات تیراندازی شبانه به اهداف هوایی انجام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، امیر دریادار دوم «غلامرضا طحانی» سخنگوی رزمایش مرکب امنیت دریایی شمال اقیانوس هند، گفت: در ادامه رزمایش مرکب امنیت دریایی در شمال اقیانوس هند، شب گذشته عملیات تیراندازی شبانه به اهداف هوایی که از مهمترین تمرینات دریایی به شمار می‌رود با موفقیت انجام شد.

وی اظهار داشت: عملیات تیراندازی شبانه به اهداف هوایی مستلزم هماهنگی و دستورات جز به جز است و با توجه به تنوع پهپادها و ریزپرنده‌ها، سناریوی این تمرین طراحی و بر پایه یک زبان تاکتیکی مشترک بین نیروهای دریایی ایران متشکل از نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران و نیروی دریایی سپاه پاسداران و همچنین نیروی دریایی روسیه با موفقیت اجرا شد.