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۲۹ بهمن ۱۳۹۹، ۹:۲۹

در رزمایش امنیت دریایی شمال اقیانوس هند؛

عملیات تیراندازی شبانه به اهداف هوایی انجام شد

عملیات تیراندازی شبانه به اهداف هوایی انجام شد

سخنگوی رزمایش مرکب دریایی ایران و روسیه از اجرای عملیات تیراندازی شبانه به اهداف هوایی در این رزمایش خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، امیر دریادار دوم «غلامرضا طحانی» سخنگوی رزمایش مرکب امنیت دریایی شمال اقیانوس هند، گفت: در ادامه رزمایش مرکب امنیت دریایی در شمال اقیانوس هند، شب گذشته عملیات تیراندازی شبانه به اهداف هوایی که از مهمترین تمرینات دریایی به شمار می‌رود با موفقیت انجام شد.

وی اظهار داشت: عملیات تیراندازی شبانه به اهداف هوایی مستلزم هماهنگی و دستورات جز به جز است و با توجه به تنوع پهپادها و ریزپرنده‌ها، سناریوی این تمرین طراحی و بر پایه یک زبان تاکتیکی مشترک بین نیروهای دریایی ایران متشکل از نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران و نیروی دریایی سپاه پاسداران و همچنین نیروی دریایی روسیه با موفقیت اجرا شد.

کد مطلب 5149151

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