به گزارش خبرنگار مهر، حمید فدایی صبح چهارشنبه در جمع خبرنگاران در رابطه با برنامه ریزی های اجرایی این پایگاه نسبت به لزوم توجه به زیست بوم تخت جمشید و ضرورت حفاظت از آن به عنوان عامل و بستری در شکل گیری و توسعه تمدنی در منطقه خبر داد و در این زمینه مطرح کرد: زیست بوم و ظرفیت‌های طبیعی دشت مرودشت بعنوان بخشی از منظر فرهنگی و طبیعی تخت جمشید از مهمترین عوامل ایجاد و توسعه تمدنی چند هزارساله در منطقه بوده است و دقیقاً به همین دلیل است که شاهد حضور لایه‌های مختلف استقراری و سکونتی در قالب محوطه‌ها و تپه‌هایی از هزاره پنجم ق. م تا عهد حاضر در دشت مرودشت هستیم و به همین دلیل احترام به زیست بوم منطقه و حفاظت از یکپارچگی‌های تاریخی و طبیعی در منظر میراث جهانی تخت جمشید از مهمترین برنامه‌های راهبردی پایگاه محسوب می‌شود.

وی تصریح کرد: در حال حاضر بخشی از یگان حفاظت شهرستان تحت عنوان گشت موتوری متولی صیانت و حراست از محدوده حرایم تخت جمشید است که خود شامل هم آثار تاریخی منطقه و هم ظرفیت‌های طبیعی آن همچون کوهستان رحمت و کوه حسین یا همان کوه نقش رستم است و این حراست از طریق حضور روزانه یگان حفاظت در حریم و سرکشی مداوم نیروهای گشتی، تأمین می‌شود.

مدیر پایگاه میراث جهانی تخت جمشید در رابطه با حفاظت، نگهداری و بهره‌برداری متناسب از ظرفیت‌های محیط زیست طبیعی دشت مرودشت افزود: توجه به آموزش‌های عمومی و تخصصی در زمینه‌های میراث فرهنگی و محیط زیست به منظور بهره مندی هر چه بیشتر از ظرفیت مشارکت‌های شهروندی از یک سو و از سوی دیگر توجه به هم افزایی واحدهای مرتبط با موضوع با بهره گیری از مشارکت میان دستگاه‌های متولی حفاظت می‌تواند از گام‌های اساسی در توسعه پایدار با محوریت میراث فرهنگی، محیط زیست و موضوع گردشگری محسوب شود.

وی افزود: توجه به ظرفیت‌های موجود در حریم تخت جمشید از قبیل سازه‌ها و منابع آبی دوران باستان، توجه به پیوستگی فرهنگی و طبیعی در منظر میراث جهانی تخت جمشید، به کارگیری سیاست‌های حمل و نقل پاک در مسیر و محوطه جهانی تخت جمشید، مدیریت پسماند در محوطه با رویکرد فرهنگ سازی و زیباسازی محیطی، بررسی عوامل مخرب انسانی، جانوری و طبیعی در محیط زیست محوطه‌های گردشگری، از مواردی است که می‌تواند ترسیم کننده راهبردهای حفاظتی ما در قبال تاریخ و زیست بوم باشد و بین موضوع حفاظت و توسعه پایدار پیوند مطلوب برقرار کند.