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۲۹ بهمن ۱۳۹۹، ۱۰:۲۰

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ه) کرمانشاه خبر داد؛

پرداخت هزینه دادرسی و آزادی ۱۴۰ زندانی جرایم غیرعمد در کرمانشاه

پرداخت هزینه دادرسی و آزادی ۱۴۰ زندانی جرایم غیرعمد در کرمانشاه

کرمانشاه- مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان کرمانشاه از پرداخت هزینه دادرسی و آزادی ۱۴۰ زندانی جرایم غیرعمد در این استان خبر داد.

محسن رخصی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به فراهم شدن زمینه آزادی یک صد و ۴۰ زندانی جرایم غیرعمد در استان کرمانشاه اظهار کرد: این اقدام خداپسندانه با مشارکت سازمان زندان‌ها و دادگاه‌های عمومی و انقلاب استان کرمانشاه فراهم شده است.

وی افزود: آزادی یک صد و ۴۰ زندانی نیازمند جرایم غیرعمد در استان کرمانشاه با پرداخت هزینه‌های دادرسی توسط کمیته امداد امام خمینی (ره) این استان همراه بوده است.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان کرمانشاه تصریح کرد: معرفی زندانیان نیازمند جرایم غیرعمد و مددجویان نیازمند به وکلای نیکوکار و ارائه مشاوره و معاضدت‌های حقوقی رایگان به آن‌ها از دیگر اقدامات کمیته امداد امام خمینی (ره) استان کرمانشاه برای دستگیری از این افراد است.

کد مطلب 5149221

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