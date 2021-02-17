حضور نیروی انسانی ماهر برای داشتن اقتصادی پویا ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، علی جهانگیری صبح امروز در بازدید از مرکز آموزش فنی و حرفه‌ای ۱۵ تبریز، اظهار داشت: برای افزایش کیفیت و بهره‌وری تولید به نیروی کار ماهر نیاز داریم تا ضمن تولید محصولات باکیفیت، بازار فروش خوبی نیز از این طریق به دست آوریم.

وی خاطرنشان کرد: وجود نیروی کار ماهر و آموزش‌دیده می‌تواند ضمن ایجاد ارزش افزوده، زمینه‌های تولید بیشتر و اشتغال مستمر را فراهم کند.

جهانگیری افزود: با توجه به سرعت و رشد تغییرات اقتصادی در جهان، نیاز به آموزش مهارت‌های جدید در حوزه‌های مختلف بیش از پیش احساس می‌شود و کشور ما نیز مستثنی از این مقوله نیست.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار آذربایجان شرقی با قدردانی از فعالیت‌های اداره کل آموزش فنی و حرفه‌ای استان، خاطرنشان کرد: شورای مهارت استان با حضور دستگاه‌های ذیربط توانسته است طبق برنامه‌ریزی‌ها، مهارت‌آموزی را تا حد قابل توجهی در حوزه‌های مختلف نهادینه کند.

آمادگی برای ارائه دوره‌های مختلف و متنوع آموزشی در حوزه‌های کاری

مدیرکل آموزش فنی و حرفه‌ای آذربایجان شرقی نیز در این بازدید گفت: اداره کل آموزش فنی و حرفه‌ای آذربایجان شرقی با وجود کارگاه‌های مهارتی آماده ارائه دوره‌های مختلف و متنوع آموزشی در حوزه‌های مختلف به علاقمندان است.

رضا اختیار وکالتی با ابراز امیدواری نسبت به اعتماد صاحبان صنایع استان به آموزش‌های مهارتی، افزود: در طول سال‌های گذشته با همفکری و ایجاد ارتباط دوسویه بین آموزش فنی و حرفه‌ای و صاحبان صنایع به صراحت می‌توان گفت که مهارت‌آموزی کارگران نقش مؤثری در افزایش بهره‌وری و کارآیی صنایع داشته است.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار آذربایجان شرقی با حضور در کارگاه آموزشی طلا و جواهرسازی و همچنین کارگاه تئاتر، با مدیران، مربیان و کارآموزان مرکز آموزش فنی و حرفه‌ای ۱۵ تبریز دیدار و گفت‌وگو کرد.

منوچهر اکبرزاده، مسئول کارگاه طلا و جواهرسازی درخصوص فعالیت‌های این کارگاه، گفت: در این کارگاه صفر تا صد رشته جواهرسازی به هنرجویان و مهارت‌آموزان ارائه می‌شود و ۵۰ درصد کارآموزان پس از پایان دوره، وارد بازار کار می‌شوند.

وی خاطرنشان کرد: برای کارآموزان این رشته، شناخت انواع بازارهای داخلی و خارجی ارائه می‌شود و برای اطمینان از حصول نتیجه، ضمن پیگیری مسیر اشتغال هنرجویان، برای دریافت تسهیلات مورد نیاز نیز کمک‌های لازم انجام می‌شود.