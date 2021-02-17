تبریز همواره به پای رهبرش خواهد ایستاد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید محمدعلی آل هاشم صبح امروز در مراسم دیدار مجازی مردم تبریز با رهبر معظم انقلاب به مناسبت سالروز قیام ۲۹ بهمن مردم تبریز گفت: اتفاقات امسال و شیوع ویروس کرونا چهره واقعی کشورها را آشکار ساخت.
وی افزود: این کشورهای پرمدعا در دفن جانباختگان کرونایی خودشان ماندند در حالی که در کشور ما حماسه بزرگی از همدلی خلق شد و با حضور نیروهای جهادی و طلاب جان باختگان کرونایی کفن و دفن شدند.
وی گفت: حضور داوطلبانه طلاب در ساماندهی امور شرعی و متوفیان کرونایی جلوههای ماندگار از مجاهدت مومنانه فرزندان ملت در لباس روحانیت را به نمایش گذاشت.
آل هاشم سپس ادامه داد: مردم آذربایجان در کمک مومنانه و رزمایش مواسات جزو استانهای پیشتاز کشور بود و همچنین از نیمه شعبان سال گذشته این کمکها آغاز و همچنان ادامه دارد.
نماینده ولی فقیه در آذربایجانشرقی با تاکید بر اینکه گروههای جهادی طلاب و اساتید از اولین روز شیوع ویروس کرونا تشکیل شد، گفت: این گروهها برای فعالسازی مساجد به عنوان کانون شناسایی محرومان، گندزدایی از محلات، توزیع اقلام، کمکهای مومنانه شیرمردان و شیرزنان آذری، برگزاری شکوهمند عزاداری حسینی با رعایت پروتکل و استفاده بهینه از طراوت این ایام و با میدانداری ائمه جمعه بارقههای امید را زنده نگه داشت و محوریت مسجد را دوباره احیا کرد.
وی سپس با بیان اینکه گره زدن سرنوشت به رابطه با کدخدایان و چشم و امید به رفع تحریمها مایه خسران است، گفت: در همین خصوص کارخانجات استان با استفاده از ظرفیت شرکتهای دانشبنیان، چرخه تولید مواد بهداشتی، ماسک و غیره را چرخاندهاند.
وی همچنین ادامه داد: آذربایجانشرقی علاوه بر رفع موانع تولید و استفاده از ظرفیت استراتژیک و فعالسازی صادرات و واردات گامی برای رفع تحریمها برداشته است و جایگاه دیرین و والای تبریز قهرمان در اقتصاد را پیشتاز کرده است.
وی سپس به تبیین دانشنامه حاج قاسم سلیمانی در تبریز اشاره کرد و گفت: به پاس شهادت سردار سلیمانی مجموع نفیسی با عنوان دانشنامه حاج قاسم سلیمانی به همت سپاه عاشورا برای اولین بار در کشور در این استان تبیین شد.
آل هاشم همچنین به اتفاقات اخیر قره باغ نیز اشاره داشت و افزود: در این اتفاق به تاسی از فرمان صریح مقام معظم رهبری نمایندگان رهبری در چهار استان آذربایجانشرقی، غربی و اردبیل و زنجان به عنوان سربازان جبهه دیپلماسی به میدان آمده و موضع رهبری را به مردم تبیین کردند که بازتاب گسترده در کشورمان و جمهوری آذربایجان داشت.
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