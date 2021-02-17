وقوع تندبادی با سرعت ۱۰۵ کیلومتر بر ساعت در قصرشیرین

محمد خسروی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به وقوع تندباد با سرعت ۱۰۵ کیلومتر بر ساعت شهرستان قصرشیرین اظهار کرد: بیشترین وزش باد در استان کرمانشاه پس از شهرستان قصرشیرین در شهر تازه آباد با ۸۶ کیلومتر بر ساعت و سرپل ذهاب با ۷۲ کیلومتر بر ساعت بوده است.

وی با بیان اینکه هم اکنون سرعت وزش باد در استان کرمانشاه کاهش پیدا کرده است، افزود: به دنبال بارندگی و وزش باد، ایجاد گرد و غبار برای برخی مناطق این استان به ویژه مناطق مرزی از جمله شهرستان قصرشیرین پیش بینی می‌شود.

مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه با اشاره به کاهش دید افقی در مناطق غربی، مرزی و مرکزی این استان تا پنج هزار متر تصریح کرد: هم اکنون دید افقی که به طور معمول بیش از ۱۰ هزار متر است در شهر کرمانشاه و گیلانغرب هفت هزار متر و در شهر اسلام آبادغرب ۶ هزار متر است.

وی ادامه داد: طی ۲۴ ساعت گذشته تغییرات محسوسی در دمای هوا استان کرمانشاه گزارش نشده و تنها پدیده‌های قابل توجه بارش باران و وزش باد بوده است.