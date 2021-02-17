استراتژی های ایران در مقابله با کرونا/۱۱ شهر قرمز داریم

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا رئیسی، بعد از ظهر چهارشنبه بیست و نهم بهمن ۹۹ ، در دیدار مدیر منطقه مدیترانه شرقی سازمان جهانی بهداشت با وزیر بهداشت، افزود: وضعیت ایران در بیماری کرونا به گونه ای است که بعد از یک پیک بلند، الان مرگ ها دو رقمی شده و دو سه هفته است که مرگ های زیر ۱۰۰ نفر در روز را تجربه می کنیم.

وی ادامه داد: ارائه خدمات ضروری در مقابله با کرونا است و توجه به استراتژی اصلی ما که شامل سه کار است، دنبال کرده ایم. یکی از استراتژی های ما کاهش گردش ویروس در جامعه است و استراتژی بعدی، ایزوله کردن و مراقبت از بیماران است.

رئیسی افزود: بازآرایی در نظام شبکه را مورد توجه قرار دادیم و مراکز منتخب کووید در شهرها و روستاها را انتخاب کردیم تا افراد با خیال راحت خدمات سرپایی را دریافت کنند و در عین حال، سایر مراکز آلوده نشوند.

وی گفت: حدود ۱۰۰۰ مرکز شهری و ۱۰۰ مرکز روستایی ایجاد کردیم و علاوه بر آن نظام نمونه گیری را راه اندازی کردیم.

رئیسی با عنوان این مطلب که ۱۶۰ قرمز داشتیم که به تدریج با برنامه هایی که در پیش گرفتیم، افزود: بعد از آن تقریبا شهرهای قرمز نداشتیم و الان در خوزستان ۱۱ شهر قرمز داریم و ۳۹ شهر نارنجی و ۲۲۲ شهر زرد داریم.