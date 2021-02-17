حضور دبیرکل مجمع تقریب مذاهب در یادمان شهدای پاوه

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام و المسلمین حمید شهریاری دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی صبح روز چهارشنبه در اولین روز سفر به استان کرمانشاه در یادمان شهدا اهل سنت و شیعه پاوه حضور یافتند و با شاخه گل و نثار فاتحه یاد شهدا را گرامی داشتند.
حجت الاسلام شهریاری طی سخنانی اظهار داشتند: بدون تردید مجاهدتهای شهدا و رزمندگان اسلام در طول تاریخ انقلاب پایدار و ماندگار خواهد ماند.
وی با بیان اینکه ما وامدار خون شهدای هستیم، اظهار داشت: آنچه که شهدا به ما ارزانی داشتند ارمغان گرانبهایی است این ارمغان امنیت و استقلال است.
دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی افزود: ما امروز شاهد امنیت در سراسر کشور هستیم و این امنیت به واسطه مجاهدتهای مجاهدان و خون پاک شهدا است.
دکتر شهریاری تاکید کرد: ما در طول انقلاب در مقابل انواع هجمههای دشمنان انقلاب ایستادگی کردیم و این ایستادگی و مقاومت درسی است که حضرت امام ره به ما آموختند.
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