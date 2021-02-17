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۲۹ بهمن ۱۳۹۹، ۱۴:۳۲

در اولین روز سفر به استان کرمانشاه؛

حضور دبیرکل مجمع تقریب مذاهب در یادمان شهدای پاوه

حضور دبیرکل مجمع تقریب مذاهب در یادمان شهدای پاوه

حجت الاسلام و المسلمین حمید شهریاری دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی در یادمان شهدا اهل سنت و شیعه پاوه حضور یافتند.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام و المسلمین حمید شهریاری دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی صبح روز چهارشنبه در اولین روز سفر به استان کرمانشاه در یادمان شهدا اهل سنت و شیعه پاوه حضور یافتند و با شاخه گل و نثار فاتحه یاد شهدا را گرامی داشتند.

حجت الاسلام شهریاری طی سخنانی اظهار داشتند: بدون تردید مجاهدت‌های شهدا و رزمندگان اسلام در طول تاریخ انقلاب پایدار و ماندگار خواهد ماند.

وی با بیان اینکه ما وامدار خون شهدای هستیم، اظهار داشت: آنچه که شهدا به ما ارزانی داشتند ارمغان گرانبهایی است این ارمغان امنیت و استقلال است.

دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی افزود: ما امروز شاهد امنیت در سراسر کشور هستیم و این امنیت به واسطه مجاهدت‌های مجاهدان و خون پاک شهدا است.

دکتر شهریاری تاکید کرد: ما در طول انقلاب در مقابل انواع هجمه‌های دشمنان انقلاب ایستادگی کردیم و این ایستادگی و مقاومت درسی است که حضرت امام ره به ما آموختند.

کد مطلب 5149555

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