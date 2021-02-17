به گزارش خبرگزاری مهر، محمد مهدی ناصحی در این جلسه با تاکید بر اینکه این سازمان باید تا پایان دولت تمام توان و انرژی خود را به کار گیرد تا برنامههای مهم در دست اجرا را به نتیجه برساند، افزود: بحث پوشش بیمهای خدمات توانبخشی، اجرای نسخه نویسی و نسخه پیچی الکترونیک و به خصوص اجرای نظام ارجاع که لازمه پیشبرد برنامه پزشک خانواده و استقرار پرونده الکترونیک سلامت از فعالیتهای مهم و در اولویت سازمان بیمه سلامت است که باید با عمق بخشی و ایجاد مشوقها تمام تلاش خود را برای به نتیجه رساندن این اقدامات به کار گیریم.
وی در خصوص حذف دفترچههای بیمه سلامت نیز بیان کرد: این اقدام قرار است به صورت گام به گام صورت گیرد؛ چرا که هنوز آموزشهای لازم به ارائه دهندگان خدمت داده نشده است و اصل موضوع بر این است که گیرندگان و ارائهدهندگان خدمت به درستی در خصوص مزایای اجرای این طرح با توجه به شیوع بیماری کرونا توجیه شوند.
مدیرعامل سازمان بیمه سلامت ایران ادامه داد: بدون شک تعجیل در حذف دفترچه سبب نارضایتی مردم میشود که ما به دنبال آن نیستیم و قصد داریم با آگاهی کامل این برنامه را اجرایی کنیم. همچنین تمام تلاش بیمه سلامت ارائه خدمات مناسب به بیمهشدگان به خصوص افراد نیازمند است تا در این شرایط مشکلی از بابت دریافت خدمات درمانی نداشته باشند.
نظر شما