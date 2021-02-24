حجت‌الاسلام حسین ابراهیمی عضو شورای مرکزی جامعه روحانیت مبارز در گفتگو با خبرنگار مهر، در رابطه با اینکه با توجه به بیانات مقام معظم رهبری و در شرایط امروز کشور، چه انتخابی اصلح محسوب می‌شود؟ اظهار داشت: مسئله انتخاب اصلح دو جنبه دارد؛ یکی اینکه مشروعیت و اصلحیت فرد ثابت باشد و دوم اینکه فرد مقبولیت داشته باشد. یعنی اگر در جامعه کسی مقبولیت نداشت طبیعی است که اصلح بودن او نمی‌تواند کارایی داشته باشد. منتهی آنچه بر مقبولیت تقدم دارد اصلح بودن است.

وی عنوان کرد: افراد و مردم باید در انتخاب فردی با این شرایط توجه کافی داشته باشند و صاحبان نفوذ باید با مردم صحبت کرده و آنها را نسبت به این مسائل آگاه کنند. گرچه جامعه ما بصیر و بینا است اما واقعیت این است که گاهی افراد با تبلیغات و وعده‌های دروغین مشکلات جامعه را افزایش می‌دهند.

عضو شورای مرکزی جامعه روحانیت مبارز با تاکید بر اینکه مردم باید شرایط فرد را از لحاظ اعتقادی، ولایت پذیری، کارایی و مقبولیت اجتماعی بررسی کنند، گفت: فرد باید در گذشته ثابت شده باشد و ابتدا به ساکن نمی‌شود به کسی اعتماد کرد. باید تجربیات و کارایی فرد مورد توجه باشد. کاندیدای ریاست جمهوری باید مردم و نظام را دوست داشته باشد و خود را خدمتگزار مردم بداند نه رئیس مردم. یکی از تصورات غلط این است که وقتی فرد، بالا می‌رود فکر می‌کند مردم اجیر هستند.

ابراهیمی تصریح کرد: در حال حاضر اقتصاد و معیشت مردم نسبت به مسائل دیگر اولویت دارد در نتیجه باید کسی روی کار بیاید که دلسوزانه و با توجه به ظرفیت‌های کشور، صرف نظر از غرب‌گرایی و نگاه به بیگانگان به مردم خدمت کند. باید به خدا توکل کرد و در راستای فرمایشات مقام معظم رهبری و وصیتنامه حضرت امام (ره) حرکت و تلاش کرد و همانند شهید سلیمانی بدون توقع احترام و تشکر و به صورت خالصانه به مردم خدمت‌رسانی کرد.

وی افزود: اعتقاد ما این است که باید رئیس‌جمهوری خدا طلب و ولایتمدار که خادم مردم باشد روی کار بیاید که چارچوب مشخص داشته باشد. حالا که شرایط کشور به گونه‌ای است که مشکلات معیشتی فریاد مردم را بلند کرده است باید کسی روی کار بیاید که مشکلات مردم را حل کند.

عضو شورای مرکزی جامعه روحانیت مبارز تاکید کرد: اصلح کسی است که با دشمن انقلاب سازش نکند و امیدی به دشمن انقلاب نداشته باشد و بتواند خدمتگزار واقعی و دلسوز مردم باشد. مردم آرام بخوابند و او بیدار باشد و زمان توطئه دشمنان بصیرتر از آن باشد که دشمن بخواهد او را دور بزند. اصلح کسی است که بیشترین خدمت را به مردم کند. اگر چنین فردی میان کاندیداها وجود داشته باشد اصلح است و می‌توان به او رأی داد.

ابراهیمی در رابطه با وظیفه جریانات سیاسی جهت تحقق انتخاب اصلح، خاطرنشان کرد: وظایف جریانات سیاسی در تحقق فرمایشات مقام معظم رهبری جهت انتخاب رئیس جمهور اصلح؛ روشنگری، بصیرت بخشی و مطرح نکردن بحث حزب و گروه است.

وی در پایان اضافه کرد: جریان‌های سیاسی باید به دنبال این باشند که برای مردم خدمتگزار برگزینند. جریان چپ و راست وجود دارد اما باید بگردند فردی که خادم ملت باشد و بتواند به مردم خدمت کند را معرفی کنند. البته یادمان باشد ولایتمداری، محور اصلحیت است. احزاب بگردند کسی که واقعاً خدمتگزار خوبی است و نظام را با تمام ابعادش قبول دارد روی کار بیاورند. این کار احزاب و جریانات سیاسی است.