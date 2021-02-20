زهره الهیان در گفتگو با خبرنگار مهر، با تأکید بر حمایت از واکسن داخلی کرونا، اظهار داشت: جمهوری اسلامی ایران در زمینه ساخت واکسن سابقه درخشانی دارد و زیرساخت های ساخت واکسن در کشورمان موجود است.

وی تصریح کرد: تاکنون تست های انسانی و کارآزمایی های بالینی که در این زمینه صورت گرفته است، بسیار موفقیت آمیز بوده و هیچ گونه عوارضی از طریق واکسن های داخلی مشاهده نشده است.

الهیان با بیان اینکه بدون شک روند تولید و فراهم کردن واکسن در کشورمان از استانداردهای جهانی پیروی می‌کند، بیان کرد: بعد از شیوع بیماری کرونا در کشورمان، شرکت های داخلی و دانشمندان مصمم شدند که مقدمات ساخت واکسن را به طور جدی در ایران فراهم کنند.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه ان شاء الله تا پایان امسال و یا اوایل سال ۱۴۰۰ ساخت واکسن داخلی به تولید انبوه برسد، تاکید کرد: بدون شک واکسنی که در داخل تولید می‌شود، تحت نظارت و تایید سازمان غذا و دارو و وزارت بهداشت و درمان قرار می‌گیرد و مستندات تولید واکسن کرونا داخلی به سازمان بهداشت جهانی هم ارسال خواهد شد.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی گفت: از طریق ساخت واکسن داخلی با تعداد زیاد، نیاز کشور در این زمینه تا حد قابل توجهی برطرف خواهد شد.