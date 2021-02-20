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۲ اسفند ۱۳۹۹، ۱۳:۲۹

اداره کل تبلیغات اسلامی استان تهران؛

«رویداد نسل سلیمانی‌ها» برگزیدگان خود را معرفی کرد

«رویداد نسل سلیمانی‌ها» برگزیدگان خود را معرفی کرد

مدیر روابط عمومی اداره کل تبلیغات استان تهران گفت: مرحله داوری و اختتامیه «رویداد نسل سلیمانی‌ها» با حضور اساتید دانشگاه و فرهیختگان در محل اداره کل تبلیغات اسلامی استان تهران برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، روح الله عبداللهی مدیر روابط عمومی اداره کل تبلیغات اسلامی استان تهران از برگزاری مرحله داوری و اختتامیه «رویداد نسل سلیمانی‌ها» خبر داد و اظهار داشت: مرحله داوری و اختتامیه «رویداد نسل سلیمانی‌ها» با حضور اساتید دانشگاه و فرهیختگان در محل اداره کل تبلیغات اسلامی استان تهران برگزار شد.

وی افزود: «رویداد نسل سلیمانی‌ها» با هدف شناسایی و گردآوری ایده‌های نو در زمینه الگوسازی سردار دل‌ها، شهید حاج قاسم سلیمانی به عنوان الگو و قهرمان ملی از اواخر آذر ماه سال جاری توسط کارگروه همگرام کودک برگزار گردید که امروز نفرات اول تا سوم آن مشخص شدند.

عبداللهی افزود: در این رویداد فرهنگی تعداد ۶۰ ایده به دبیرخانه ارسال که پس از غربالگری اولیه آنها، تعداد ۱۵ ایده به مرحله نهایی داوری و در نهایت امروز ۸ ایده به رقابت گذاشته و سه ایده برتر این رویداد انتخاب و معرفی گردیدند.

مدیر روابط عمومی اداره کل تبلیغات اسلامی استان تهران بیان داشت: ایده برگزیده اول، کتاب فرزند پروری، اثر خانم‌ها فصیح و خوشنویس، ایده برگزیده دوم، کتاب مسئله محور اثر آقای خاتمی و ایده برگزیده سوم، ایده سناریو اردو اثر آقای پیروان بود.

وی افزود: شرکت کنندگان این رویداد آثار خود را در چهار قالب محتوای چندرسانه‌ای، طراحی بازی، محتوای آموزشی تربیتی و محصولات کودکانه ارسال کردند.

عبداللهی به اهداف این رویداد اشاره و خاطرنشان کرد: یکی از اهداف «رویداد نسل سلیمانی ها» حمایت‌های مادی و معنوی از ایده‌های نو در زمینه الگوسازی این قهرمان ملی به شمار می‌رود.

کد مطلب 5149816
فاطمه علی آبادی

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