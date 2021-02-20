به گزارش خبرگزاری مهر، روح الله عبداللهی مدیر روابط عمومی اداره کل تبلیغات اسلامی استان تهران از برگزاری مرحله داوری و اختتامیه «رویداد نسل سلیمانی‌ها» خبر داد و اظهار داشت: مرحله داوری و اختتامیه «رویداد نسل سلیمانی‌ها» با حضور اساتید دانشگاه و فرهیختگان در محل اداره کل تبلیغات اسلامی استان تهران برگزار شد.

وی افزود: «رویداد نسل سلیمانی‌ها» با هدف شناسایی و گردآوری ایده‌های نو در زمینه الگوسازی سردار دل‌ها، شهید حاج قاسم سلیمانی به عنوان الگو و قهرمان ملی از اواخر آذر ماه سال جاری توسط کارگروه همگرام کودک برگزار گردید که امروز نفرات اول تا سوم آن مشخص شدند.

عبداللهی افزود: در این رویداد فرهنگی تعداد ۶۰ ایده به دبیرخانه ارسال که پس از غربالگری اولیه آنها، تعداد ۱۵ ایده به مرحله نهایی داوری و در نهایت امروز ۸ ایده به رقابت گذاشته و سه ایده برتر این رویداد انتخاب و معرفی گردیدند.

مدیر روابط عمومی اداره کل تبلیغات اسلامی استان تهران بیان داشت: ایده برگزیده اول، کتاب فرزند پروری، اثر خانم‌ها فصیح و خوشنویس، ایده برگزیده دوم، کتاب مسئله محور اثر آقای خاتمی و ایده برگزیده سوم، ایده سناریو اردو اثر آقای پیروان بود.

وی افزود: شرکت کنندگان این رویداد آثار خود را در چهار قالب محتوای چندرسانه‌ای، طراحی بازی، محتوای آموزشی تربیتی و محصولات کودکانه ارسال کردند.

عبداللهی به اهداف این رویداد اشاره و خاطرنشان کرد: یکی از اهداف «رویداد نسل سلیمانی ها» حمایت‌های مادی و معنوی از ایده‌های نو در زمینه الگوسازی این قهرمان ملی به شمار می‌رود.