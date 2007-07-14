بررسی مبادی فلسفه نقادی

خبرگزاری مهر - گروه دین و اندیشه : عنوان کلی این اثر بررسی انتقادی و تطبیقی فلسفه نظری کانت است و در این مجلد اختصاصا به مبادی فلسفه نقادی پرداخته شده و در باب ماهیت و امکان قضایای ترکیبی پیشینی به عنوان یکی از اساسی ترین مسائل کتاب نقد بحثی مفصل انجام شده است.



امکان قضایای ترکیبی پیشینی به عقیده کانت اصلی ترین و مهمترین پرسش فلسفه نقادی و اصولا ملاک تمایز فلسفه های جزم گرایانه از فلسفه نقادی است. وقتی گفته می شود بررسی انتقادی شاید این سخن نوعی موضع گیری از پیش تعیین شده نسبت به مطالب فلسفه نقادی تلقی شود. البته نگارنده هم موضع و هم حوزه مشخص فلسفی خود را دارد و مختصر اینکه آب باریکه ذهن او با رودخانه کف آلود فلسفه نقادی در یک مسیر نمی روند ولی هیچ یک از اینها ربطی به مسئله نقد ندارد. کسی که اهل فلسفه باشد همیشه و همه جا نقاد است و فلسفه یعنی نقادی.

به هر حال نکته مهم براری خوانندگان از دیدگاه مولف این اثر توجه به این مسئله است که هدف و سعی این کتاب هیچ گاه ارائه دیدگاهی کلی از فلسفه نقادی، نقش و تاثیر آن در فلسفه های دیگر و مطالبی از این قبیل نبوده است. بلکه هم آن مصروف یک بررسی خشک و دقیق استدلالی نسبت به ماهیت برهانی فسلفه نقادی است.

در نگارش این کتاب، اهداف گوناگونی در کار بوده است: نخست پی گیری انگیزه فلسفی شخصی نگارنده، چگونه می توان به اصالت بحث فلسفی باور داشت و دستیابی به فلسفه واحد بر نوع بشر را امری ممکن و مطلوب و مقدور تلقی کرد و آنگاه به یکی از بزرگترین فیلسوفان تاریخ بشر که محکم و استوار در جاده فلسفه ایستاده و مابعدالطبیعه را به تغییر مسیر جدی دعوت می کند و بن بست بودن جاده ناامن کنونی را به جد اعلام می دارد بی طرف و بی اعتنا بود. اصولا برای نگارنده همه فیلسوفان دارای اهمیت هستند و اندیشه های آنان قابل تامل و تفکر است.

دیگر هدف موثر در انجام این کار عرضه تحقیقی جامع، مستدل و تخصصی درباره فلسفه کانت به زبان فارسی است به گونه ای که جایی برای اظهار بی اطلاعی نسبت به جزئیات مسائل فلسفه کانت و در نتیجه عقیم گذاشتن اصل بحث باقی نماند گرچه این کار به سهولت تمام شدنی نیست.

سومین و مهمترین انگیزه در این کار به میدان آوردن فلسفه اسلامی در بحثی جدی با قوی ترین جریان فلسفه غرب است.

کتاب حاضر از چهار فصل تشکیل شده است : درباره کتاب نقد، جایگاه کتاب نقد در نظام فکری کانت، شرح و تفسیر پاره ای از اصطلاحات بنیادی فلسفه کانت، بحثی در ماهیت و امکان قضایای ترکیبی پیشینی.