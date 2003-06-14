ازورامين تا جماران

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از اداره تبليغات اسلامي شهرستان ورامين ، اين مسابقه در قالب اشعار و سرودهاي حماسي - مقاله ، گزارش نويسي ، داستان و خاطره نويسي - عكس ، طراحي و نقاشي برگزار خواهد شد .

بر اساس اعلام اداره تبليغات اسلامي شهرستان ورامين علاقه مندان مي توانند آثار ارزشمند و ماندگار خود را در قالب موضوعات اعلام شده به دبيرخانه اين اداره واقع در خيابان شهيد بهشتي ، ارسال نمايند .

مهلت ارائه آثار مسابقه " سفر تاريخي مقام معظم رهبري به ورامين " 7 تيرماه 1382 است و به آثار برگزيده ، هداياي

ارزنده اي چون سفر به سوريه ، مشهد مقدس و ... تعلق مي گيرد .

