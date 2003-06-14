۲۴ خرداد ۱۳۸۲، ۱۶:۲۶

مسابقه علمي ، فرهنگي و هنري ، در مورد سفر مقام معظم رهبري به شهر ورامين

ازورامين تا جماران

آثار علمي ، فرهنگي و هنري در مورد سفر تاريخي مقام معظم رهبري به شهر ورامين ، به مسابقه گذاشته مي شود .

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از اداره تبليغات اسلامي شهرستان ورامين ، اين مسابقه در قالب اشعار و سرودهاي حماسي - مقاله  ، گزارش نويسي ، داستان و خاطره نويسي - عكس ، طراحي و نقاشي برگزار خواهد شد .
بر اساس اعلام اداره تبليغات اسلامي شهرستان ورامين علاقه مندان مي توانند آثار ارزشمند و ماندگار خود را در قالب موضوعات اعلام شده  به دبيرخانه اين اداره واقع در خيابان شهيد بهشتي ، ارسال نمايند .
مهلت ارائه آثار مسابقه " سفر تاريخي مقام معظم رهبري به ورامين "  7 تيرماه 1382 است و  به آثار برگزيده  ، هداياي
ارزنده اي چون سفر به سوريه ، مشهد مقدس و ...  تعلق مي گيرد .
