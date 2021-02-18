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۳۰ بهمن ۱۳۹۹، ۸:۳۱

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان سامان خبر داد؛

تخریب ۷ مورد تغییر کاربری غیر مجاز در اراضی کشاورزی شهرستان سامان

تخریب ۷ مورد تغییر کاربری غیر مجاز در اراضی کشاورزی شهرستان سامان

شهرکرد- مدیر جهاد کشاورزی شهرستان سامان از تخریب هفت مورد تغییر کاربری غیر مجاز در اراضی کشاورزی این شهرستان خبر داد.

یزدان احمدزاده در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به تخریب هفت مورد تغییر کاربری غیر مجاز در اراضی کشاورزی این شهرستان، گفت: این اقدام در راستای اجرای قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها و با عنایت به صدور احکام قطعی از سوی مقامات قضائی و به استناد قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی و برخورد با تغییر کاربری‌های غیر مجاز، در روستاهای چلوان، چمعالی، چم کاکا، مارکده و یاسه چاه با همکاری اداره امور اراضی شهرستان سامانان جام شد.

وی گفت: تخریب کاربری‌های غیر مجاز در اراضی کشاورزی این شهرستان به مساحت ۳۱۶ مترمربع صورت گرفت.

احمدزاده، پیشگیری و مقابله با تغییر کاربری‌های غیرمجاز اراضی زراعی و باغی، برخورد با متخلفان که به صورت غیرقانونی نسبت به تغییر کاربری زمین‌های کشاورزی اقدام می‌کنند، از مأموریت‌های گشت واحد امور اراضی شهرستان است.

وی ادامه داد: حضور میدانی در سطح شهرستان، نظارت بر طرح‌های مجوز دار برای پیشگیری از ساخت و ساز بیش از حد مجاز در این طرح‌ها را از شاخص ترین مأموریت‌های گشت واحد امور اراضی شهرستان عنوان کرد.

کد مطلب 5150081

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