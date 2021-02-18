پنجمین جشنواره منطقه ای فیلم چراغ به میزبانی بیجار برگزار می شود

علی عباس داودنیا در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار کرد: پنجمین جشنواره فیلم کوتاه چراغ در دو بخش فیلم و فیلم نامه به میزبانی شهرستان بیجار برگزار می‌شود.

وی افزود: پنجمین جشنواره فیلم کوتاه چراغ بر خلاف چهار دوره قبل که در سطح استان برگزار شد به صورت منطقه‌ای با حضور استان‌های زنجان، همدان، آذربایجان شرقی و غربی، کردستان، کرمانشاه، ایلام، لرستان و خوزستان برگزار می‌شود.

مسئول سازمان بسیج هنرمندان استان کردستان خاطرنشان کرد: دفاع مقدس در کردستان و نقش شهدای مهاجر و انصار، گرامیداشت چهل سالگی دفاع مقدس، تولید و اشتغال، موانع توسعه اقتصادی و حمایت از تولید ملی، آسیب‌های اجتماعی و راهکارهای مقابله با آن از موضوعات پنجمین جشنواره فیلم کوتاه چراغ است.

داودنیا افزود: شکست محاصره تبلیغاتی دشمن «فرجام برجام»، سبک زندگی ایرانی _ اسلامی، ماهیت شوم جریانات تکفیری، حمایت از کالای ایرانی-امید آفرینی، تهدیدها و فرصت‌های فضای مجازی، مرد میدان (مروری بر مبارزات و جایگاە سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی)، مدافعان سلامت و قرارگاه پیشرفت و آبادانی از دیگر موضوعات این جشنواره است.

وی بیان داشت: از ۱۱ بهمن سال جاری ثبت نام شرکت در جشنواره آغاز شده است و هنرمندان تا پنجم اسفند فرصت دارند آثار خود را به دبیرخانه جشنواره ارسال کنند.

داودنیا اظهار داشت: هفتم تا دوازدهم اسفند انتخاب و داوری آثار توسط داوران کشوری انجام می‌شود و ۱۵ اسفند اختتامیه جشنواره با حضور برگزیدگان در سینما آزادی بیجار برگزار می‌شود.