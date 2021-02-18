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۳۰ بهمن ۱۳۹۹، ۱۱:۴۸

تلاش برای بازی هایی امن و مطمئن؛

قول رئیس جدید کمیته برگزاری المپیک برای بهبود برابری جنسیتی

قول رئیس جدید کمیته برگزاری المپیک برای بهبود برابری جنسیتی

خانم «سیکو هاشیموتو» که بعد از اظهارات زن ستیزی رئیس پیشین کمیته برگزاری المپیک توکیو جایگزین وی شده است، تلاش برای بهبود برابری جنسیتی را از مهمترین برنامه‌هایش عنوان کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، به دنبال کنار رفتن «یوشیرو موری» از ریاست کمیته برگزاری بازی های المپیک توکیو که به دلیل اظهارت زن ستیزانه وی انجام شد، خانم «سیکو هاشیموتو» جایگزین وی شد. 

در گزارش سایت Kyodo news آمده است: «سیکو هاشیموتو» که تا پیش از این به عنوان وزیر بازی های المپیک فعالیت داشت، با تاکید بر اینکه COVID-۱۹ و مبارزه با آن در برگزاری بازی ها جزو مهمترین برنامه هاست، قول داد که برابری جنسیتی را بهبود بخشد و برای بازی هایی «امن و مطئن» تلاش کند. 

رئیس جدید کمیته برگزاری بازی های المپیک توکیو همچنین اینگونه اعلام کرده که «یوشیهیده سوگا» نخست وزیر ژاپن از تصمیم خود برای کار در جهت میزبانی بازی هایی که مورد استقبال مردم قرار خواهد گرفت حمایت می کند.

بر اساس این گزارش «سیکو هاشیموتو» که از این پس باید او را به عنوان رئیس کمیته برگزاری بازی های المپیک توکیو شناخت در حالی بر تلاش برای بهبود جنسیتی تاکید کرده که دو سال پیش در زمینه توانمندسازی زنان و برابری جنسیتی فعالیت داشت و این مسئولیت را در در ارتباط با مسئولیت های مربوط به بازی های توکیو عهده دار شد.

همچنین عدم حضور وی در جلسه رژیم در سال ۲۰۰۰ برای زایمان ، پارلمان را بر آن داشت تا برای اولین بار به اعضای خود اجازه مرخصی زایمان دهد.

کد مطلب 5150238
زینب حاجی حسینی

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