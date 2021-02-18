تجهیز بیمارستان بهشتی کاشان به ۴ دستگاه تشخیصی و درمانی جدید

به گزارش خبرنگار مهر، ابوالفضل شجاعی پیش از ظهر پنج شنبه در حاشیه مراسم بهره برداری از چهار دستگاه تشخیصی و درمانی جدید بیمارستان شهید بهشتی کاشان که به صورت ویدئو کنفرانس توسط وزیر بهداشت انجام شد، اظهار داشت: برای خرید و راه اندازی این دستگاه‌ها بیش از ۲۰۰ میلیارد ریال اعتبار هزینه شده است.

وی با بیان اینکه سه دستگاه از این چهار دستگاه شامل سی تی اسکن، CRRT، ویدئو لارنگوسکوپ و اکوسونوپرتابل است، ابراز داشت: برای خرید این دستگاه‌ها بیش از ۱۷۰ میلیارد ریال هزینه شده است.

رئیس بیمارستان شهید بهشتی کاشان همچنین از خرید دستگاه اکمو به عنوان چهارمین دستگاه از این مجموعه نام برد و تصریح کرد: برای خرید این دستگاه نیز ۲۵ میلیارد ریال اعتبار اختصاص داده شده است.

وی همچنین از اختصاص پنج میلیارد ریال اعتبار از طرف راه‌اندازی این دستگاه‌ها توسط دانشگاه علوم پزشکی کاشان خبر داد و گفت: دستگاه‌های فوق فقط به هشت دانشگاه علوم پزشکی کشور از جمله کاشان اختصاص داده شده است که از توجه ویژه مقام عالی وزارت بهداشت به کاشان تشکر می‌کنیم.

شجاعی با بیان اینکه تمامی دستگاه‌های بیمارستان شهید بهشتی کاشان با تعرفه دولتی ارائه خدمت می‌کنند، گفت: این دستگاه‌ها برای ارائه خدمت به مردم منطقه کاشان و شمال استان اصفهان و شهرهای مجاور از استان‌های همجوار راه اندازی شده است.