به گزارش خبرنگار مهر، جمال عُرف صبح امروز پنجشنبه در آئین تکریم و معارفه استاندار خوزستان، اظهار کرد: از حیث انتخابات چهار کلیدواژه از سخنان مقام معظم رهبری را که مشارکت، سلامت، امنیت و رفاه هستند، استخراج کردیم.

وی افزود: در آخرین سخنرانی ۲۲ بهمن امسال مقام معظم رهبری نیز تأکیدات بسیاری بر مشارکت باشکوه مردم داشتند.

معاون سیاسی وزیر کشور یادآور شد: انتخابات گذشته ما یکی از سالم‌ترین انتخابات برگزار شده بود که آرا هیچ‌کدام از حوزه‌ها ابطال نشد و حتی به اعتراضات موردی نیز رسیدگی شد.

عرف تأکید کرد: با محوریت قانون‌مداری و بی‌طرفی انتخابات ۱۴۰۰ را نیز پشت سر می‌گذاریم؛ اجرای قانون فقط اهمیت دارد و در وزارت کشور با حفظ رعایت بی‌طرفی به عنوان مجری برگزاری انتخابات اقدام می‌کنیم.

وی افزود: امیدواریم که انتخابات آینده در تراز جمهوری اسلامی ایران با مشارکت بالای مردم و امنیت، سلامت و رفاقت بسیار خوب برگزار شود.