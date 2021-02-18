مراسم افتتاحیه طرح مدرسه کانون محله در منطقه۱۳

به گزارش خبرگزاری مهر، مجتبی شکری، شهردار منطقه در مراسم افتتاحیه طرح مدرسه کانون محله، با اشاره به کمبود سرانه‌های فرهنگی، ورزشی در محلات این منطقه گفت: در این طرح سعی داریم با همکاری شورایاری محله و با تعامل با آموزش و پرورش ضمن بهره گیری از فضای ایمن مدارس برای استفاده شهروندان، اتفاق خوبی را برا ی رفع این مسئله در محلات رقم بزنیم.

او به تعطیلی اماکن فرهنگی و ورزشی در ایام شیوع کرونا اشاره کرد و اضافه کرد: اجرای این طرح فرصت مناسبی برای بهره مندی شهروندان از خدمات فرهنگی، ورزشی، آموزشی و… در شرایط کنونی ایجاد کرده است.

شهردار منطقه توضیح داد: در این طرح شهرداری منطقه آمادگی دارد با در اختیار گرفتن فضای مدارس، این اماکن را به امکانات ورزشی تجهیز و به مسائل عمرانی، فضای سبز و… آنها رسیدگی کند.

او ابراز امیدواری کرد با پیشبرد طرح مدرسه کانون محله، بتوانیم این طرح را با همکاری شورایاری محلات به سایر سازمان‌ها تسری داده و از ظرفیت‌های عمومی در جهت خدمت به شهروندان استفاده کنیم.

شکری در بخش دیگری از صحبت‌هایش ادامه داد: با شناسایی دانش آموزان کنکوری کم برخوردار محلات در نظر داریم با همکاری آموزش و پرورش و سرای محلات امکانات لازم را برای تحصیل این عزیزان فراهم کنیم.