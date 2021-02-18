ریزش معدن منگنز در قم حادثه آفرید / ۳ کارگر زیر آوار محبوس شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد حسن قوسیان مقدم، سخنگوی جمعیت هلال احمر در خصوص این حادثه اظهار کرد: در ساعت ۱۲:۰۳ دقیقه امروز گزارشی مبنی بر ریزش معدن منگنز در روستای ونارچ در استان قم به مرکز کنترل و هماهنگی عملیات هلال‌احمر استان قم ارسال شد.

وی ادامه داد: بلافاصله ستاد مدیریت بحران تشکیل شد و تیم ارزیاب از پایگاه امداد و نجات کهک به محل محل حادثه اعزام شدند.

قوسیان مقدم بیان کرد: پس از رسیدن تیم ارزیاب و انجام ارزیابی اولیه مشخص شد سه کارگر در زیر آوار که بر اثر ریزش معدن ایجاد شده بود، محبوس شدند.

سخنگوی جمعیت هلال احمر با اشاره به اینکه تیم‌های واکنش سریع و سگ‌های زنده یاب به محل حادثه اعزام شدند، اضافه کرد: این عملیات همچنان ادامه دارد و امدادگران و نجاتگران جمعیت هلال احمر مشغول عملیات نجات هستند و سه تیم واکنش سریع، جستجو و نجات شهری «آوار» و سگ‌های زنده یاب در محل حاضر حضور فعال دارند.