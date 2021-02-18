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۳۰ بهمن ۱۳۹۹، ۲۱:۲۹

با دیدار در پاریس؛

وزرای خارجه تروئیکای اروپایی درباره ایران رایزنی کردند

وزرای خارجه تروئیکای اروپایی درباره ایران رایزنی کردند

پایتخت فرانسه میزبان نشست برجامی تروئیکای اروپایی بود که با نادیده گرفتن عهدشکنی آمریکا، مدعی هستند این ایران است که در مسیر بازگشت به توافق هسته ای سنگ اندازی می کند!

به گزارش خبرگزاری مهر، وزارت خارجه آلمان در پیامی توئیتری، از دیدار وزرای خارجه تروئیکای اروپایی طرف برجام در پاریس خبر داد.

در این پیام ادعا شده که در دیدار امروز، «هایکو ماس»، «ژان ایو لودریان» و «دومینیک راب» که به ترتیب وزرای خارجه آلمان، فرانسه و انگلیس هستند؛ از آمادگی دولت جدید آمریکا برای رایزنی درباره ایران استقبال می کنند.

این بیانیه همچنین مدعی است که سه کشور اروپایی طرف برجام، به حفظ توافق التزام دارند و به بررسی همه گزینه در این خصوص ادامه می دهند.

در نهایت، این سه کشور مدعی شدند که ایران نباید بیش از این توافق هسته ای را تضعیف کند!

این ادعاها در حالی مطرح می شود که طرفین اروپایی برجام اصلاً به این موضوع که کاهش تعهدات ایران محصول خروج یک جانبه آمریکا از توافق است؛ اشاره ای نکردند.

پیشتر نیز، هایکو ماس وزیر خارجه آلمان مدعی شده بود که این ایران است که در مسیر بازگشت آمریکا به برجام سنگ اندازی می کند.

کد مطلب 5150578
مریم خرمایی

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    نظرات

    • ابلی IR ۲۱:۴۵ - ۱۳۹۹/۱۱/۳۰
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      چیزی که مشخص هست درسته اروپایی‌ها بدون اجازه امریکا جرات و حتی قدرت دادن امتیازی را به ایران نداشتن ولی مسلما و حتما در تحریم و تنبیه و حتی بردن دوباره پرونده ایران به شورای امنیت توانایی‌های خاصی دارند که بهتره اینو در نظر گرفت
    • IR ۰۱:۲۵ - ۱۳۹۹/۱۲/۰۱
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      ازسیاه ترازرنگ سیاهی دیگرهست هرکاری از دستشون بدمیاد بکنند مابه سختی عادت کرویم دولت نباید کوتاه بیادامتیازو اول باید امریکابدهدبقول رهبر اول تحریمها باید برداشته شود وسلام

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