وزرای خارجه تروئیکای اروپایی درباره ایران رایزنی کردند

به گزارش خبرگزاری مهر، وزارت خارجه آلمان در پیامی توئیتری، از دیدار وزرای خارجه تروئیکای اروپایی طرف برجام در پاریس خبر داد.

در این پیام ادعا شده که در دیدار امروز، «هایکو ماس»، «ژان ایو لودریان» و «دومینیک راب» که به ترتیب وزرای خارجه آلمان، فرانسه و انگلیس هستند؛ از آمادگی دولت جدید آمریکا برای رایزنی درباره ایران استقبال می کنند.

این بیانیه همچنین مدعی است که سه کشور اروپایی طرف برجام، به حفظ توافق التزام دارند و به بررسی همه گزینه در این خصوص ادامه می دهند.

در نهایت، این سه کشور مدعی شدند که ایران نباید بیش از این توافق هسته ای را تضعیف کند!

این ادعاها در حالی مطرح می شود که طرفین اروپایی برجام اصلاً به این موضوع که کاهش تعهدات ایران محصول خروج یک جانبه آمریکا از توافق است؛ اشاره ای نکردند.

پیشتر نیز، هایکو ماس وزیر خارجه آلمان مدعی شده بود که این ایران است که در مسیر بازگشت آمریکا به برجام سنگ اندازی می کند.